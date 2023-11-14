自由開講》呼籲回到正面選舉的重要！

◎邱志偉

2024年總統暨立委選舉，即將剩下不到60日，台灣近來充斥的政治選舉資訊，卻令人相當心煩。選舉的意義，可以交鋒激辯，也當然可以批評論政，但不可失去的重點應該是國家願景方向、候選人的經歷與特質以及國政團隊的完整性。很可惜，在這場選舉中，我們正逐漸失焦，這對於四年一次的總統選舉非常可惜，更希望選舉的本質意義不是權力分贓，而是國家未來走向的選擇。

從1996年至今，我們已經完成了7次總統選舉，這將是第8次。每次的總統選舉，我們都應該試著問，這次國家是否比上次更前進了一些？選舉的風氣與弊病有沒有比上次更好一些？雖然民主不可能是治理的萬靈丹，但民主推動政治的進步仍舊是比威權獨裁的腐化相比，要有更多的防腐劑。而要更加進步的選風，就是要在選舉過程中，提出更多有層次的論辯。例如上次總統選舉，遇到香港反送中，2016年總統選舉遇到後太陽花時代等，每次的選舉都有其特殊時代背景，那我常問，2024年總統選舉我們是否有意識到其重要性、價值性？

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賴清德總統候選人，在宣布參選總統以來，他堅持腳踏實地先是完整的進行黨內改革，遇到黨內有爭議事件，他向來不假辭色，讓民進黨沒有出現爭權奪利的亂象。當然這不可能十全十美，但至少看出賴清德的決心。而從近幾個月開始，賴清德非常負責的向國人展示國政團隊，誠實地讓國人知道，不管是文化、體育，還是醫療、教育政策，不只有提出政策主張，團隊以及記者會都由其親自召開，完全不假他人之手，更讓媒體記者問到飽。同時，他也很負責的走遍專訪節目、校園演講，很誠懇的面對社會不同群眾，闡述自己的家庭、自己思辯過程、從政經歷，實問實答、態度從容誠懇。

從近幾個月開始，賴清德（中）非常負責的向國人展示國政團隊，誠實地讓國人知道，不管是文化、體育，還是醫療、教育政策，不只有提出政策主張，團隊以及記者會都由其親自召開，完全不假他人之手，更讓媒體記者問到飽。（資料照）

至少總統選舉開始到現在，我相信國人可以清楚的是，選擇賴清德團隊，將會是成熟的政策團隊，不須摸索、主張也清晰。他更不會帶領國家走向戰爭，以親美日陣營為主的路線，來抗拒中國的併吞、利誘、威脅。不管之後選舉，到底是二組人、三組或四組候選人，選舉到此刻為止已剩不到2個月，願景與主張最清楚的唯有賴清德莫屬。我更甚少看到賴清德惡意批評對手，或是指責來賓觀眾，他也不會有需要他人代勞的政策發言，到此刻為止，讓台灣民主表現最成熟的，民進黨提名的賴清德總統候選人應當是唯一人選。

我們也誠懇期盼各政黨，回到政策攻防吧！不要再只有權力分贓，到底怎麼分贓等等論述內容，這不只乏味，也只會讓民眾對民主失去信心。按照過往時程，早在半年前就該要有明確的人選，最遲也該在今年中就敲定，接下來就是真正的選戰攻防、政策論辯、個人特質的檢視等等。而不是持續在外圍打轉，卻始終不願進入真正的選舉競技場。

2024年的總統立委選舉很重要，重要性不只是選舉出新任總統而已，更是一種民主典範的象徵，是亞洲民主的模範。若我們的選風、我們的候選人還無法早日回歸正常的論辯攻防，國際民主模範生的身分恐蒙上陰影。我們更需要經常捫心自問，總統由公民直選，是我們爭取多少年才獲得的成果，走過戒嚴、走過國大間接選舉，再到今日直選，台灣辛苦來到現在，不能走回頭路的同時，民主品質更需要深化，不能讓政治失去令人感動的魅力。許多成熟民主國家，投票率都相當低，但台灣定能走出一條不同的道路，我們的民主化還能年輕，就必須要更進步、更精彩、更充滿希望。

呼籲各政黨早日回到正面選舉吧！讓台灣的民主一年比一年精進，讓國人越來越知道選舉的意義，讓大家深信手中這張選票，確實能改變國家未來。

（立法委員）

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