自由開講》參加國雷協會會員大會

◎李文忠

我昨天代表本會馮主委到桃園龍潭參加中華民國國雷協會會員大會，來向異域的孤軍英雄致敬，也向新任理事長祝賀。來了才知道兩件事：第一，現場有第一代來台伯伯阿姨也有二代、三代、四代。第二，靈鷲山心道法師是滇緬孤兒，13歲時跟隨孤軍來台，曾在新任理事長家住過幾年。

雲南反共救國軍是1949年中國大陸易幟，滯留雲南的殘餘部隊，繼續轉戰滇緬邊界，他們有二次撤軍來台，其一是1953年11月撤退官兵及眷屬6,926人，安置於龍潭忠貞新村；其二是1961年3月2日台美協議撤軍，定名為「國雷演習」，以主事者蔣經國及美國中情局駐台辦事處主任克雷恩為名，共4,406人安置於龍潭干城五村、南投清境農場、高雄吉洋農場、屏東隘寮農場。

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其中安置高雄農場674人於信國、精忠、定遠、成功4個村，分屬屏東里港與高雄美濃，是國雷計畫撤台人數最多的主要聚落。另安置退輔會所轄清境農場206人，分別進住博望、壽亭新建的眷村，開啟了篳路藍縷的農墾生活，如今清境農場已成為熱門的渡假旅遊景點，有小瑞士之稱，異域先進們的貢獻功不可没。

政府為表彰這群為國犠牲的英勇戰士們，110年製頒雲南反共救國軍紀念章，馮主委和我曾於是年雙十節至忠貞新村文化園區參加紀念章授章典禮，向先進及遺族們致上最崇高的敬意。國防部更於今年6月30日從泰北迎回948位先烈靈位，入祀圓山忠烈祠，歷經異域飄搖70載的忠魂終於歸根，得到他們應有的尊重。

圖為國防部於今年6月30日從泰北迎回948位先烈靈位，入祀圓山忠烈祠，展現國軍對陣亡將士之崇敬。（資料照）

這一段歷史也許已經過去，但是傳奇故事要好好的留傳下來，榮民榮眷基金會去年與金三角文化基金會合作「榮民推廣介紹及文化保存」案，拍攝《夢迴金三角，情繫忠貞魂》異域孤軍動畫影片。本人身為榮民榮眷基金會董事長，對這項非常有意義的合作樂觀其成，希望透過本會及榮民榮眷基金會的協助，共同傳達及保存國軍歷史及眷村文化，讓國人更緊密的團結在一起。

（退輔會副主委）



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