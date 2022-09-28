自由開講》萬安姓蔣，有夠嚴重

詹晉鑒

「蔣經國有私生子」，這個政壇軼事在民間已經流傳已久，自稱是蔣經國與章亞若非婚生子女的章孝嚴也「認祖歸宗」改姓為蔣，兒子章萬安也因此一起改姓，一路平步青雲準備選首都市長大位。但是最近不少出土文獻包括蔣經國日記，都開始挑戰蔣孝嚴的說法，現存的蔣家親屬也和蔣孝嚴與蔣萬安保持距離，讓蔣孝嚴與蔣萬安的兩代身世更是撲朔迷離。

從法律的觀點，時任立委的蔣孝嚴在申請認領程序的過程中，並沒有提交血緣鑑定證明文件、法院判決書等佐證資料，也沒有獲得蔣家親屬類似蔣宋美齡或蔣方良的支持，就靠著台北市民政局、內政部集體搓湯圓，讓蔣孝嚴「認祖歸宗」，可以說是逾越法規的措施，也就是特權。而蔣萬安跟隨蔣孝嚴姓蔣、爭取政治職位，就是在公領域中延續特權認領下的不正義。

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蔣孝嚴改姓蔣、蔣萬安跟著姓蔣造成的問題，除了造成對民法認領制度的混淆與破壞之外，也嚴重傷害了蔣家的人格權與財產權。按照蔣經國日記與許多同時代的人的口述，蔣經國只是基於朋友與同事情誼，所以給了同事的兒子一些生活費，這不代表這對雙胞胎就是他的孩子。蔣孝嚴單憑王昇的證明就完成認領，這不但傷害了蔣經國的名譽，也讓蔣家的財產分配產生新的糾葛，未來蔣家的有形無形財產，蔣孝嚴與蔣萬安都有發言權。

「蔣經國有私生子」，這個政壇軼事在民間已經流傳已久，自稱是蔣經國與章亞若非婚生子女的章孝嚴也「認祖歸宗」改姓為蔣，兒子章萬安（左）也因此一起改姓，一路平步青雲準備選首都市長大位。（編輯合成／資料照）

目前蔣孝嚴與蔣萬安已經在揮霍蔣經國的無形財產。蔣孝嚴混跡台灣政壇之外，已經把手伸進對岸的生意，對岸的官員也會因為統戰需求而對他禮遇。而蔣萬安更繼承了父親的選區，兩屆立委還沒當完就可以直攻台北市長，一個缺乏具體政績的立委就成為首都市長候選人，如果不是因為姓蔣怎麼辦得到？

蔣孝嚴與蔣萬安享受了蔣家的無形資產，卻沒有扛下蔣家對台灣人的債。大家都知道蔣經國任內一樣鎮壓民主運動、打擊本土思潮，政治命案類似林宅血案與陳文成命案至今未破，蔣家子孫類似蔣友柏也對此多有反省，但蔣孝嚴和蔣萬安卻毫無反省，繼續拿蔣家招牌為自己的政治資產做資本累積，只是因為選舉期間不願開罪藍營選票，所以不願意在中正紀念堂等問題多做表態。這樣的蔣萬安如果當選台北市長，過去的不正義不但無法除垢、轉型正義工程將無法繼續推動，舊威權還會藉著蔣萬安執掌的台北市政府死灰復燃，甚至當年蔣孝嚴提交認領申請的關鍵資料，也可能就此不見天日，這將會是轉型正義的重挫。

有人說，萬安姓不姓蔣不重要。從上面的論述看下來，蔣萬安姓蔣，實在是挺嚴重的事！

（律師、大安文山市議員參選人）

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