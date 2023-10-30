自由開講》政黨輪替之我見

◎曹賜斌

兩大黨同等時間輪流執政，彼此制衡力道均衡，才符合公平機制，也才會互相制約而不敢獨裁或貪腐，如此才是國家、人民之福，也才符真正的民主政治制度，如美國般。

而目前約六成台灣人民認同的政黨輪替，就是基於上述的公道邏輯概念，但不應予解讀為要立即下架執政黨。

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自1945年台灣光復後，直至民進黨第一任總統陳水扁於2000元就職前，國民黨已在台灣執政55年。

2000年起至2023年10月，民進黨共執政15年多，中間插入國民黨之執政8年。

故從1945年台灣光復起至今日，兩黨執政時間為：國民黨63年，民進黨15年多，兩者相差約48年。

依此時間大數據而論，若現要強調「政黨輪替」，則應先予民進黨繼續執政48年，之後再經政黨輪替，轉由國民黨或在野黨執政，才符公平及民主政治法則，也才是政黨輪替之公道真締。

今最大反對黨國民黨欲聯合其他在野黨，於明年總統大選時拿回執政權，選擇以政黨輪替為其競選主軸，並謂本次民進黨執政，則下次應返還國民黨或在野黨聯合執政，才符公平，言之諤諤，並以此鼓動風潮，謂為真道。

圖為國民黨主席朱立倫（左）與台灣民眾黨主席柯文哲（右）出席國民黨、民眾黨政黨協商會議。（資料照）

殊不知此係鴕鳥自欺欺人心態，故意忘記其過去已比民進黨執政多達48年之歷史史實，依理應先還清此不公之政治債，之後才有資格談論公平及政黨輪替，也才是泱泱大黨之風骨與氣節，人民也才會認同如此之政黨輪替公道邏輯，因而才有可能勝選。

十月雙十國慶時，全球華僑回台歡慶此全球華人唯一建立之民主國家。為珍惜民主果實得來不易，但破壞則易之特性，故有此感言，以無黨派身份傾吐為快，但求愛國護台。

民主台灣，加油！

（醫師）

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