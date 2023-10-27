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自由開講》鄭麗文又挺錯人了

2023/10/27 10:07

◎涂醒哲

2002年，李慶安自導自演了抹黑誣陷涂醒哲的舔耳案，當時嘩衆取寵卻不辨是非的鄭麗文，因為聲援李慶安並痛罵涂醒哲而被退出民進黨。李慶安害我不成，反而斷送自己的台北市長之路。鄭麗文後來受國民黨的連戰提拔，擔任國民黨黨職及不分區立委，連戰以為鄭麗文敢秀敢說，以為撿到民進黨不要的寶，多有重用。不過連戰自己後來也斷送了台灣總統之路，甚至輸給宋楚瑜，總統選舉淪為第三名。

最近喜歡作秀的鄭麗文又出手了。馬文君的叛國事件，事關國家安全，所有國民黨立委都還在觀望，等黨部定調指示，只有鄭麗文去參加馬文君的廟口選舉晚會。她知道選舉場眾多，媒體不會雨露均霑的報導，但這一場馬文君反抹黑的場合，事關國家安全，在俄烏大戰、以哈衝突之際，一定會引起國人及媒體的重視。鄭麗文去了，她力挺馬文君，說馬文君什麼錯都沒有，唯一的錯只有太認真、太乾淨、太正直。鄭麗文也大罵民進黨，最後更呼籲所有選民，一定要讓馬文君高票當選。

馬文君的叛國事件，事關國家安全，所有國民黨立委都還在觀望，等黨部定調指示，只有鄭麗文（中）去參加馬文君的廟口選舉晚會。（資料照）

我看鄭麗文又出來，很可能又挺錯人了。這次馬文君的叛國案，可不比李慶安當年的舔耳案，這不是私德問題，是國家安全的國防問題。如果檢調單位及國防部沒有完整的調查搜証，不可能對立法委員出手。南投縣民即使不喜歡民進黨，但一定更討厭共產黨，馬文君判國的印象會重創她的選舉，這也是馬文君這麼緊張的關係。

此時敢作秀敢說話的鄭麗文跳出來力挺馬文君，說馬太乾淨太正直。真是太扯了，台灣人還會相信鄭麗文嗎？我看最後水落石出，恐怕馬文君會很慘，鄭麗文的公信力也將再度探底。

被鄭麗文力挺過的都沒有好下場。鄭麗文，你又挺錯人了！

（前嘉義市長

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