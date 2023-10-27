自由開講》台灣以愛長出的動保政策，出了什麼問題？

◎劉偉蘋

每當選舉前，總能看到許多候選人為爭取支持動保的民眾選票，都會拍張與自家飼養的犬貓合照，或是走進收容機構跟待認養犬貓拍照，以表達自己對於動物保護的關切與支持。

只可惜這些關切，似乎都沒能發揮有效力量，台灣這些年來的遊盪犬貓數量仍年年增加。目前在台灣仍有16萬的犬隻與難以估計的貓隻長期遊蕩在外，未能獲得犬貓應有的動物福利。

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任由犬貓遊蕩，除了不符合犬貓應獲得的動物福利外，更延伸出包含小孩老人的人身安全問題、環境衛生與疫病傳播風險增加問題、以及對許多野生動物（其中包含台灣瀕危的石虎以及全球瀕危的穿山甲）危害問題。

為何流浪犬貓問題始終嚴重甚至越演越烈？

因為台灣的流浪動物管理策略，長期忽略應從源頭的飼主責任去解決，近期就因為有太多遊蕩犬貓造成的人身傷害與農損財損等問題，因此有縣市民代出面要求地方政府研究興建更多收容所。然而水龍頭不關，源頭管理不收緊，無論是用納稅人的錢或是用民間愛心捐款，蓋再多收容所也無濟於事。

上述這段或許民代不懂，但從中央到地方的動保機關肯定是清楚的，飼主責任管理更是民間許多動保團體長期在呼籲政府必須要加強落實的重中之重。然而弔詭的是，這些年無論公部門或是民間，卻又將最大的氣力花在一個讓飼主責任嚴重破口的TNR。

所有動物保護先進國家在處理流浪犬時都是採取TNSA -捕捉_結紮_收容_認養，會採行TNR-捕捉_結紮_回放的國家則多是流浪犬數量已經嚴重失控且對圈養動物福利*觀念嚴重不足因此根本沒有在維護的。

*世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）於2002年公開發表圈養動物福利五大自由指導方針，包含免於餓渴、免於不適、免於痛苦傷害與疾病、免於恐懼與緊迫、表現自然行為的自由。

台灣近10年來在民眾的期待與對政府的施壓下，走上了收容所零安樂搭配TNR的流浪動物管理政策。理想上透過抓紮可以幫助遊蕩犬貓減量，但這麼多年來，即使政府提撥越來越多的動保預算再加上民間大量的動保捐款去投入TNR，台灣整體遊蕩犬貓數量仍然持續增加。

TNR除了成效不彰外，還有一個被輕忽但非常嚴重的問題，當這個社會要求政府採取TNR做為流浪犬貓主要處理方式，政府也採納了帶頭讓犬貓遊蕩在外，這樣政府要以什麼立場去要求民眾對所飼養的犬貓不應放養更不能棄養？

當我們接受犬貓這樣的伴侶動物，可以在沒有主人的照顧下自生自滅，台灣社會對於犬貓所應擁有的動物福利標準是如此之低，我們又如何教育我們的下一代與要求飼主們，要善待犬貓好好維護牠們的動物福利呢？

為何一定要讓流浪犬貓回歸到正常的TNSA捕捉、結紮、收容、認養這樣的機制？因為TNR的R-return是將伴侶動物丟掉，也就是讓人脫責；S-shelter收容、A-adopt認養，才能夠讓犬貓這樣的伴侶動物回歸去對應到人。有了人才會有飼主，有飼主才有對象去要求飼主責任。

如果一個國家的犬貓管理政策是選擇，讓大量犬貓長期處於無人需要為牠們負責，這不是非常荒謬嗎？許多動團一邊說，源頭管理的飼主責任落實才能終結流浪動物問題，又一邊要求政府要投入大量資源去做讓犬貓無法回歸有主狀態的TNR，這不是非常矛盾嗎？

但台灣又是怎麼會走上以TNR而非TNSA做為流浪動物的主要管理方式呢？動保團體明明是最期待能徹底終結流浪動物悲歌的，怎麼會選擇一個破壞源頭管理的處理方式呢？

主要原因有二點。第一點是早年的公立收容所環境非常糟糕，且以許多不人道的方式終結收容動物的生命，這樣的狀況不要說是動保團體無法接受，一般大眾也會認為太過殘忍。第二點是是多數人可能連犬貓並非野生動物都沒有思考過，完全忘記讓牠們在外遊蕩其實是害牠們淪落為野生動物的加害者與生態環境平衡的破壞者。

但時間推進到現在，全國各地收容所在近10年都在努力改善，無論是硬體上的環境設施或是軟體部分的照顧動物方式，都有了長足的進步，上述第一點已獲得極大改善；而近年來在許多保育單位的大量推廣與大聲疾呼之下，也讓過去對野生動物保育較少關注的越來越多大眾理解學習到，任犬貓遊蕩原來對野生動物有那麼大的影響與傷害。

但要將TNR轉回正常的TNSA，在現況下確實也沒有那麼簡單，並非用喊的就可以達到，還有其它多個讓整體流浪動物管理政策卡住的觀念，需要大家能靜下來好好思考：

收容所零安樂，其實是與動物福利背道而馳的

早期收容所內出現的非人道撲殺，當然不應該再出現，但是這與安樂死完全是兩件事情。

動物的安樂死，無論是伴侶動物飼主或是動物收容機構，當所飼養動物因老、病、殘或其他因素導致個體動物福利低下，經獸醫師與動物行為學或動物福利學專家判定該動物已難獲得符合其動物福利的生活，所因此而施予的人道安樂，係基於動物醫學與動物福利考量下的選擇。

台灣有許多民眾錯把安樂死視為撲殺，民代也是如此，因此當有地方收容所執行安樂死時就會受到責難，導致目前台灣公立收容所即使經獸醫師專業判斷應為收容動物執行安樂死以符合其動物福利，卻因社會的集體認知錯誤而無法執行。

此狀況還需國人能夠更理性看待，讓動物收容所在安樂死的判定與執行上，獲得的是理解與支持的力量，讓獸醫師們能夠依其專業去落實動物福利之實踐。

真正應該監督政府的是，收容所的人力資源應盡可能充裕，並應建立起一套動物照顧員與獸醫師的心理健康照護網，以避免他們將所有壓力往心裡面積累對身心造成傷害。

精準補捉，讓還有社會化機會的犬貓持續遊蕩在外受苦直到死亡

目前各縣市的流浪動物捕捉業務，在一些團體的倡議施壓下，採取了精準捕捉，也就是除非有犬貓實際咬傷民眾才能夠進行捕捉入所，其他溫馴不傷人的犬貓就是繼續任其遊蕩直到死亡。

這些溫馴的犬貓，其實是比較有機會也最適合透過捕捉入所，將牠們身上可能有的傳染疾病治療好，讓流浪在外滿身皮膚病因此醜醜的牠們，經收容所幫助後轉變為可愛毛小孩然後獲得認養機會。

然而精準捕捉政策，剝奪了這些犬貓可能有的機會！

我們堅持收容所零安樂，讓有限的空間與資源去長期收容老的、病的、殘的、兇的，牠們的生命當然可貴，但是拒絕理性去面對與幫助牠們脫離生命品質低落的狀態，更忽略了整體社會能夠投入在犬貓收容的資源有其上限（有多少人願意無限上繳更多稅款去建更多犬貓收容所？就算你愛犬貓愛到願意也有能力繳更多稅，那你願不願意也繳稅讓政府可以為同樣是外逸到環境中因此被移除的寵物綠鬣蜥與海蟾蜍建立牠們的收容所呢），在收容空間就是有限的情況下，一昧堅持收容所不得終結任何一條生命，那麼因為精準捕捉被放棄的那些溫馴犬貓，讓牠們流浪在外受苦直到死亡，多半時候還可能不是善終，只因為是牠們自己死掉的所以就沒有關係嗎？

任意餵食，製造疫病傳播溫床並讓更大量的動物受苦且苦難代代相傳

任意餵食讓原本就很難成功的TNR更落於無效，因民眾大量愛心餵食導致整體族群量難以下降，受苦生命持續繁殖出更多生命繼續受苦。被餵食的犬貓大多仍處於動物福利低落狀態，餵食點也成了疫病傳播溫床，有高比例的流浪犬貓健康不佳。而犬貓吃不完的飼料，又會吸引野生動物也來吃食，延伸出更多生態問題。

流浪犬貓餵食者多數是出於對弱勢動物的同情與愛，但真正的愛在某些狀況下不是你去做了什麼，更是願意忍住自己的情感衝動，靜下心來去理性思考整個問題，然後能忍住不去做什麼。

與其餵食一大群遊蕩犬貓，讓牠們的苦難生生不息的一代傳過一代；不如認養一隻回家，讓牠能夠真正獲得伴侶動物應有的照顧。

繼續放任餵食，其實也是一個飼主責任的大破口，大家都來當餵食者不要當飼主多好，可以享受與狗的互動，獲得有生命依賴著自己的高度滿足感，卻不用為牠負起相對應的責任，想要出國旅遊時也不用煩惱該將狗託付給誰來照顧… 愛心餵食流浪動物者當然不是這樣的心態，但是這樣的狀況就是讓台灣社會在面對犬貓這樣的伴侶動物時，忘記了牠們最需要的是回歸到有主人好好照顧與負責的人類家庭，那才是犬貓的適得其所，也才可能讓政府去落實飼主責任的妥善管理。

綜上結論：

如果想要幫助台灣處理好流浪動物問題，如果想要從源頭去徹底解決問題，首先要做的就是，不要再錯誤的以TNR做為台灣流浪動物問題的主要解方了！透過結紮來控制整體犬貓數量絕對有其必要，但只要政府還在帶頭R，只要大量犬貓遊蕩在外是合法又合理的存在，流浪犬貓的受苦就是無止無盡，因為沒有人需要為牠們負起照顧的責任，牠們自生自滅也沒有關係… 飼主責任永遠無法建立也沒有關係… …

就不知道在接下的選舉戰中，我們會繼續看到一張張跟貓狗的合照或影片出現？還是會有候選人團隊真的願意深入了解問題？想帶領台灣成為甘地口中善待動物的偉大國家（雖然後來證實甘地好像沒有說過那樣的話），就請將TNR轉回TNSA、不要再放任餵食將飼主責任破口補上、別再追求反動物福利的收容所零安樂、檢討目前讓溫馴犬貓流浪到死的精準捕捉政策。請幫助台灣去落實真正能夠解決流浪動物問題的源頭飼主責任管理，讓所有犬貓回歸到有人為其負責的狀態吧！

（挺挺動物應援團創辦人）

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