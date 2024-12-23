有志一「童」》新加坡花30年建設大士超級港 鞏固世界航運與物流樞紐地位

為進一步提升全球競爭力，新加坡在2012年啟動了雄心勃勃的大士超級港（Tuas Megaport）項目，分四階段完成。該港口以集中化、一體化和智慧化為核心理念，旨在整合現有的丹戎巴葛港、吉寶港、布萊尼港及巴西班讓港，創造一個運營效率更高、可持續性更強的港口綜合體。

◎童振源

新加坡港作為世界航運和物流的重要樞紐，去（2023）年以處理超過3,900萬標箱（標準集裝箱TEU）的紀錄位列全球第二，僅次於上海港；貨物吞吐量達5.9億噸，名列世界前茅。

此外，新加坡港是全球最大的轉運港，每年處理約20%的全球轉運集裝箱，連接600多個港口，涵蓋120多個國家。新加坡也是全球最繁忙的船用燃料加油港，每年供應超過5,000噸燃油。

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全球前10大集裝箱港口 （作者提供）



從2005年至2010年，新加坡曾經是世界上最大的集裝箱港口，直到2011年才被上海港超越。過去五年，中國有六個港口進入全球前十大港口，而且每年吞吐量都持續增加；相對的，新加坡港與釜山港的吞吐量只有微幅增加，香港與鹿特丹港的吞吐量反而呈現衰退。

去年上海港的吞吐量從2019年的4,330萬標箱擴張到4,920萬標箱，新加坡港從3,720萬標箱微幅增加到3,900萬標箱，但是第三名的寧波-舟山港從2,750萬標箱衝到3,530萬標箱，第四名的深圳從2,580萬標箱衝到2,990萬標箱，都對新加坡港造成極大的競爭壓力。

為進一步提升全球競爭力，新加坡在2012年啟動了雄心勃勃的大士超級港（Tuas Megaport）項目，分四階段完成。該港口以集中化、一體化和智慧化為核心理念，旨在整合現有的丹戎巴葛港、吉寶港、布萊尼港及巴西班讓港，創造一個運營效率更高、可持續性更強的港口綜合體。

大士超級港完工示意圖 （作者提供）



當大士超級港在2040年全面建成時，占地約1,337公頃，設有66個泊位，總長達26公里，可處理全球最大的集裝箱船，年處理能力將達到6,500萬標箱，比現在吞吐量增加三分之二，將成為全球最大的全自動化港口。

大士超級港的建設融合了多項創新的尖端技術：

1. 自動化與人工智慧：港口採用自動導引車輛（AGVs）和自動化起重機來處理貨物，結合人工智慧和物聯網（IoT）實現實時監控和效率優化。

2. 5G支持的操作系統：港口部署私有5G網絡，為自動化設備提供穩定連接，進一步提升生產力。

3. 數位化管理：透過新一代船舶交通管理系統和數位平台，提升港口運行效率，縮短船舶周轉時間。

大士超級港在建設中融入了多項可持續性措施，包括使用回收的硬岩進行填海造陸和建設。港口的地面高度提升至平均海平面5米以上，以應對氣候變遷帶來的海平面上升風險。此外，港口行政樓的能耗比同類建築減少58%，港口營運將採用低碳設備，例如電動自動化設備和智能電網系統，目標在2050年前實現淨零碳排。

大士超級港第一期工程在2015年初啟動，在2022年9月啟用，完成了414公頃的土地改良（包括294公頃新填土地），製造並安裝221個十層樓高的沉箱，每個重達15,000噸，用於碼頭和港口結構的基礎，建造總長8.6公里的坊波堤，並設有21個深水泊位，預計2027年全面啟用，年處理量達2,000萬標箱。

新加坡海事及港務局於2018年初啟動第二階段填海工程，在2022年4月完成所有沉箱製造，共使用227個10層樓高的沉箱，建造9.1公里的防波堤，並已經啟動第三階段規劃工作。

大士超級港位於新加坡西部，靠近主要的世界航線，與新加坡的陸地交通網絡銜接。港口將成為裕廊湖區、裕廊創新區及大士工業區的核心樞紐，通過打造高度整合的港口產業生態系統，為供應鏈管理和物流效率創造巨大群聚優勢。到2040年代，隨著大士超級港全面建成，新加坡港的全球航運與物流樞紐地位將更加穩固。

（作者為我國駐新加坡代表）

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