自由開講》中國對台介選的大刀已經開始揮舞

邱志偉

鴻海集團的富士康公司，日前遭到中國大舉查稅。國台辦發言人朱鳳蓮受訪時表示，「台灣企業在中國享受成長紅利，獲得發展的同時，也應承擔相應社會責任，並且為推動兩岸關係和平發展發揮正面作用。」這句話已經赤裸揭示，中國把政治與經濟完全連結，還有人想說中國在台灣選舉會保持中立，或是政治歸政治、經濟歸經濟的都可以休矣。政治經濟可以互不隸屬，只存在於符合北京利益的大前提下，當台灣政局朝北京所不樂見方向發展，大刀將毫不留情的向任何人揮來。

中國對台商的赤裸清算，早就不是新聞。但過去國台辦或中國相關單位的貿易制裁、懲罰性課稅等作為，基本上都是建立在政治獻金捐款問題上，也就是中國不接受台商賺取中國貿易利益，卻回頭支持綠營。但這種做法，完全背離民主政治的運作常態，然而也因為打擊面小，不直接妨礙台灣選舉，台灣人久而久之也就麻痺習慣，但這次富士康查稅風波則大不相同。

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鴻海集團的富士康公司，日前遭到中國大舉查稅。（EPA）

台灣的參選向來是憲法高度保障的自由，政府不能以不正手段禁止人民參選，更不可能因為特定人參選，政府就進行報復措施。但郭台銘作為鴻海創辦人，富士康又是鴻海旗下重要公司，任誰都知道，北京之舉就是為了干擾郭台銘的參選動向，希望他念在曾於「中國享受成長紅利」，所以就應該配合北京的立場。中國最近一系列動作，都讓人嗅出有意藉看不見得手，促成藍白合且要逼郭台銘退選，這種惡意逼退台灣人參選總統的作法，在1996年總統民選之後，根本前所未聞。

我們更可以想像到的是，若北京這次得逞，未來必定食髓知味，從候選人本人或是周遭親友財務狀況做威脅，只要違背北京利益就制裁，以期達成逼退參選的反民主現象。過去，馬英九等國民黨人士多次抗議美國介入台灣內部選舉，但事實上這幾年來，美國只有在中國議題上對台示警，但卻從未有查稅或各種不正行政手段來意圖改變台灣選舉結果。國民黨反而應該想的是，一手指著美國介選罵，有沒有想過另一邊對台介選既赤裸還很有效呢？未曾抗議的原因，是否因為中國對台介選的結果，也符合該黨利益，正所謂敵人的敵人就是朋友。

近期還有媒體揭露，中國對台介選作法越來越細緻、越來越貼近民意，關鍵就在北京很懂「虛心受教」，會定期邀請台灣特定人士訪中，交流選舉策略、議題發酵、節目運作方式等等，以期達成「教學相長」的效果。例如蔓延數周的雞蛋攻防，就讓人懷疑有特定人士幕後操控的影子，而且層級之高可以干預台灣媒體高層方向，這才叫做赤裸介選。

我認為中國至今介選台灣總統選舉快30年，技術操作必然越來越細膩，台灣絕不可以低估各種介選效應。尤其是議題冷門、看似民生，出處來源怪異，似是而非「三分真七分假」的各種論調，應該養成查證習慣，強化知識判斷力，政府也要強化澄清論述，中國對台介選成功率必然下降。也盼國安、檢警單位要更加嚴密的查處這次中國介選的各種事證，維護台灣民主有獨立自主運作的乾淨空間！

（立法委員）

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