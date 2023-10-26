自由開講》只為分贓不為國家利益的「藍白合」

吳明昌

近日有許多國家的議會組成訪團來到台灣，包含立陶宛、比利時、澳洲等不同的國家，除了顯示出台灣在國際社會的能見度逐漸提升之外，在國際局勢快速改變的此刻，更代表世界各國對台灣與台海的關心。

目前國際局勢劇烈改變，全球經濟、政治等不同的面相都深受影響，明年的大選不只是關乎台灣的內政議題，更重要的是如何選出一位能夠帶領台灣在國際局勢的考驗中站穩腳步的領導人。

請繼續往下閱讀...

各政黨有義務也有責任告訴民眾，自己所推薦的候選人擁有哪些政見來解決台灣所面臨到的問題，進一步帶起民眾關心國際局勢、政策討論的氛圍，這勢必是一件吃力不討好且漫長的工作，但是這一場「總統選舉」，必須有這樣的高度與遠見，衡量現實狀況與政治理想，擘劃出台灣未來的藍圖，但目前檯面上有這份決心的似乎只有賴清德一人。

從雙方陣營不斷放話的過程中，我們可以一窺藍白合的真正目標不是增進國家利益，而是單純的利益分贓。（本報資料照）

距離明年的總統大選，剩下不到三個月的時間，占盡版面的不是各候選人的政策討論，而是究竟「藍白合」能否達成，時至今日雙方主帥都親自上陣，侯友宜亮出「民主初選投票」示意圖，表達自己願意當副手的讓步；柯文哲則回嗆國民黨這是在逼婚。藍白合從民調方式開始就爭議不斷，兩方陣營互相放話佔盡了新聞版面，比起端出政策內容來檢視候選人的資格，如今形成的討論風氣停留在各說各話的局面，這不僅無益於藍白的合作，更讓台灣選舉的討論議題停滯不前。

從雙方陣營不斷放話的過程中，我們可以一窺藍白合的真正目標不是增進國家利益，而是單純的利益分贓。

讓我們先從民調機制談判的過程看起，金溥聰與黃珊珊的會面過後，並沒有達成共識，而是開啟了「全民調」和「民主初選」的論戰，雙方陣營甚至開始互相責罵與放話，其中最大的癥結點就在於雙方都希望促成對自身有利的民調機制，比起選出最強的在野候選人，藍白陣營都希望是自家人出線。這早已不是一場單純的合作談判，雙方比拚的是誰能用更加聳動的標題吸引民眾的目光，進一步博取更多的認同。

其次要拆解柯文哲所提出的聯合政府代表的意涵，在其他國家組成聯合政府時，都是尋求理念相近的政黨互相合作，藍白陣營以下架民進黨作為共識開啟合作談判，但雙方對於未來國家發展的共識並沒有進一步討論，治理國家不能運用仇恨動員，否則就會釀成無法挽回的悲劇。何況藍白陣現在就已經開始互相卸責，如果聯合執政，台灣的未來發展將令人十分擔憂。

依然記得潛艦國造下水時，掀起民眾熱烈的討論，走過朝小野大的扁政府時期，原來在國會過半的執政基礎下，相關計畫的推進能夠如此順利。在藍白合成為了這場選戰的焦點時，我相信也期盼台灣民眾能夠擁有一場更具高度的選舉，我們所要關心的不是誰能拿到最多利益，而是誰能夠為台灣創造最多利益。

（作者為屏東科技大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法