自由廣場》痛打富士康，嚇跑外資商

◎ 二弄

億萬富翁、鴻海創辦人郭台銘準備踏入政壇，大家正期待郭的政治之旅，鴻海旗下的富士康卻成為中共稅務大戰的目標，但鴻海集團可不是一般台商，它旗下有許多知名的子公司，業務遍佈全球。如今在上海的股市，只花兩天，超過新台幣二五○○億元市值就隨風飄逝。中共彷彿情緒化的孩子，一生氣就摔壞心愛的玩具，只是玩具的碎片飛濺得好遠，影響了無數投資者和員工。

CNN、《金融時報》和全球媒體都清楚指出：這不僅是稅務問題。世界的目光都集中在這裡，中共的真實意圖也慢慢浮出水面。你們說歡迎外資，卻突然搜查WPP集團旗下的群邑辦事處，外資只好重新評估中國的風險。

請繼續往下閱讀...

賴清德副總統也提到「中國應該把頭抬起來，國共內戰的歷史已經結束了！」兩岸關係應該要有新起點，不再被過去的陰影所籠罩。雙方應該有對等交流，共創雙贏。但中共似乎活在過去，沈浸在過去恩怨，宛如困在舊時代的「量子糾纏」而無法自拔。

台商如鴻海、富士康，幫助中國建立強大供應鏈，是中國經濟起飛的得力助手，為中國創造工作機會，引進先進技術和管理經驗。如今中共這般施壓，受害的不只是台商，更是那些賴以維生的中國工人和他們的家庭與未來。中共這次「小動作」令全球瞠目結舌，更讓中國的國際形象更加負面。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法