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自由開講》中共助紂為虐！將「脫北者」遣返恐遭非人道刑罰

2023/10/15 11:46

◎胡為慶

日前南韓人權團體表示，在杭州亞運結束後，中共將要遣返大量的「脫北者」返回北韓，有些「脫北者」甚至已經在中國生活25年也被遣返；對此，人權團體指出，這些「脫北者」如果被迫回到北韓，將面臨嚴厲的懲罰，甚至是死刑，這些數以萬計的北韓人拼命想要逃離國內的鎮壓和貧困，大部分「脫北者」都踏上了艱難而高風險的逃亡之路，穿越北韓與中國的陸地邊界，甚至有些還會逃至俄羅斯，但是在中國「脫北者」們就會面臨被逮捕和可能被驅逐出境的命運。

日前南韓人權團體表示，在杭州亞運結束後，中共將要遣返大量的「脫北者」返回北韓，有些「脫北者」甚至已經在中國生活25年也被遣返。圖為中朝邊境。（法新社）

另根據媒體報導，中共確實遣返了約600名「脫北者」，南韓統一部日前也證實，雖然不清楚有多少人，但有相當數量的「脫北者」被遣返回北韓，已向中共提出關切，強調若違反「脫北者」意志將他們強行遣返，是違反國際慣例的；過去，中共在抓捕到「脫北者」後通常會立即遣返回北韓，但自2020年1月北韓政府為了防止新冠病毒而封鎖國境以後，就拒絕送還「脫北者」，因此中共的拘留所數量就得增加，擴建設施就可能變成有必要，但由於隨著北韓逐漸開放國境，被拘留的「脫北者」可能面臨被強制遣返的風險，一旦被遣返的「脫北者」將會必定受到拷打和性暴力（包括強制墮胎）等非人道的對待。

過去聯合國等相關機構，一直在持續說服中共停止強制遣返「脫北者」，但中共就聲稱已與北韓有簽署《引渡犯人條約》為進行強制遣返的根據。但中共同時也加入了《難民地位條約》和《禁止酷刑等條約》，而這些條約都有規定必須優先遵守禁止強制遣返難民的規定，而且這是優先於國內法的；對此，中共堅持不承認「脫北者」為難民，即使知道這些人被強制遣返後，就會受到非人道刑罰，但中共仍然持續堅稱他們是「非法勞工」而「非政治難民」，是個不折不扣的非法越境者。

由此可見，「國際難民法」的不遣返原則裡明文規定，禁止將難民或尋求庇護者遣返回他們可能因種族、宗教、國籍、社會團體身分或政治見解而遭遇迫害的國家，但是中共卻強制遣返「脫北者」的做法已明顯違反國際慣例；中共作為多個國際條約及公約的簽署國，是有義務承擔相對應的法律義務，包括堅持不遣返原則、尊重人權、為難民及尋求庇護者提供保護等，這些當然適用居住「在中國的脫北者」及其家庭，強烈呼籲中共當局遵守國際公約和國際社會共同應對，不要當一個在國際上令人厭惡的國家。

（國家安全研究生）

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