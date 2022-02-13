自由開講》北京冬季奧運的政治大戲，台灣應該審慎留意自己的角色

邱志偉

北京冬季奧運起初在台灣不受矚目，我國參賽成員少，項目在台灣也屬於高門檻的活動。但隨著有部分運動員的言行受議，加上開幕式進場順序等問題，台灣人漸關注起本屆北京冬奧。體育本身即為國力延伸，奧林匹克運動除有休戰精神，更有承平時期國家競爭的概念在內。中國今年將在冬奧後，接續辦理二場國際運動賽事—亞運及世大運，台灣必然也會參加，若不加以提防，難保又成中國統戰犧牲品。

中國今年將在冬奧後，接續辦理二場國際運動賽事—亞運及世大運，台灣必然也會參加，若不加以提防，難保又成中國統戰犧牲品。（美聯社）

今年是中共二十大的關鍵時刻，中國必定早已算準2022年對習近平試圖三連任而言，是非常關鍵重要的一年，早佈局爭取大型國際運動賽事主辦權，是彰顯民族主義與習近平個人能力的重要關鍵。因此，我們絕對可以看到接下來杭州亞運，還有因為疫情延後的成都世大運，中共都必定會投入大量心力，讓習近平今年可以順利成為第三任的中共最高領導人。

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正因為習近平要成為打破鄧小平規則的最高中共領導，必然要有足證自己高人一等的治理才能，而台灣自然是不能缺席的角色。這次我們看到本國選手忽然提出身穿中國隊服的影片，還有極統代言人前國民黨主席洪秀柱，特地赴中國參加北京冬奧開幕式，更與中共政協主席汪洋會面，由於沒有見到習近平，自然僅具非常一般的統戰目的。但台灣似乎沒有警覺，在這次冬奧當中，我們會被中國作為統戰樣工具，而無法在中國出招時，最快速作出反應。

以開幕式進場順序來說，我國奧會代表團，以及相關政府官員，應該要可以預期中國最想營造台灣為港澳模式參賽。我們事前僅以防疫為由，不出席開幕儀式，馬上就遭到國際奧會的威脅，祭出停權等處分，恐嚇台灣權益會受損。我們因此選擇出席，變成裡外不是人。也果如預期的，被排在香港之前，根本就是要營造一國兩制的另一種假象，更是為符合習近平所稱的一國兩制台灣方案的安排。

我們應可預見台灣必然會遭矮化，但卻事前應變措施不足，事後又倉皇應戰，且派出的舉旗選手，已在賽前因為穿中國隊服鬧出風波，最後又因為性別平衡的理由，無法撤換，若以國際場域「處處是戰場」而論，台灣的接招可說是灰頭土臉。

持平來說，若台灣缺席冬季奧運開幕式就會遭停權，但台灣舉辦世運、聽障奧運、世大運，中國隊都選擇出席開閉幕式，卻從未聽聞中國隊權益會受損，甚至還常被理解為是「中國善意」，但台灣竟就遭到全然不同待遇，這當中的差異與歧視，我國奧會選擇低調處理，可能是顧慮選手權益，但不能不顧慮國內人民感受，畢竟國手參賽，代表的是國家，也有領國家補助，是納稅人血汗錢，國民感情當然不可忽視。但這當中差異如何彌補，政府要盡快找出應對策略，不要忽視中國的統戰與矮化台灣等手段。

接下來還有北京冬季奧運的閉幕式，以及後續的杭州亞運、成都世大運，中國不會放棄任何給台灣穿小鞋或打壓的機會，我們若不能擬妥辦法，找出不失尊嚴但又兼顧選手權益的作法，未來的挑戰還會接續而來！萬不可讓台灣的損失，成了習近平三連任前最好的統戰大禮。

（立法委員）

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