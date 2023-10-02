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自由開講》中國是實體化的「推進城」

2023/10/02 09:59

◎李允

日前，北京市同仁醫院傳出醫師降薪消息後，某名任職於該院的主治醫師出面透露，自中共於2021年8月頒布公立醫院薪酬改革制度，近兩年期間，各省市一級至三級的公立醫院就不斷傳出醫護降薪消息，目前該院已有多名醫師向院方提出申訴，要求返還已被減扣的薪水與加班費用。

近來中國公立醫院不斷傳出醫護降薪消息，讓人不禁懷疑中國景氣真的復甦了嗎？（歐新社）

此波醫護降薪問題，已在中國醫生論壇《丁香園》上發起熱烈討論，根據日前該論壇公布的投票結果，有64％的用戶表示，目前所任職的醫院已開始減薪。其中，一名任職於廣西二甲醫院（地區醫院）的劉醫師表示，薪水真的是月月都降，從一開始的6,550元、5,324元，降到現在4,210元，只有一件沒降就是工作量，不是我們不努力，而是整個大環境下，很多就業市場已漸漸傾向越忙越窮趨勢。

新南威爾斯大學（UNSW）社會政策研究中心教授李秉勤表示，目前中國醫療費用相當昂貴，另加上公立醫院的收入，政府僅負擔10％，剩餘70％的收入來源靠民眾就醫時產生的費用來維持，此次醫護降薪問題，將反映在民眾就醫費用的調漲。

面對士農工商就業不景氣，中共卻僅拋出「勒緊腰帶過日子」這一句話草草帶過，轉身又在外交場合上宣揚中國的景氣復甦，如果說硬要形容中國現在的情況的話，民眾真的如同生存在推進城地下六樓犯人一樣，痛苦到無法言語。

前駐港電視臺記者

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