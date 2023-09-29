自由開講》核威脅正在蔓延

◎康駿銘

日前伊朗官媒宣佈成功發射一枚國產軍用成像衛星「諾爾-3」（Nour-3），如同前兩代一樣由3節式「加塞德」（Qassed）運載火箭攜帶升空。由於相同的技術可應用於攜帶核彈頭的彈道飛彈，這次的發射引起西方國家的抗議，也是再度無視美國的警告。沙烏地阿拉伯對伊朗尋求核武也相當憂慮，王儲沙爾曼更指為了中東力量平衡及安全，若伊朗取得核彈，沙國也應該要有。與此同時，北韓官媒宣佈已通過憲法修正案，增修了核武相關政策，金正恩揚言將加速生產核武器，遏制來自美國的「挑釁」。

九月中金正恩前往海參威與普廷會面，說穿了就是各取所需的軍火交易，對急需尋求彈藥軍火的普廷而言，北韓本身已完全是孤立國家，無需忌諱更多制裁的身份非常適合成為中俄之間的中間人。而普金在航太發射場會面，也有俄國以技術換取彈藥的意味。而北韓在普金會之後公佈修憲，時間上也與伊朗發射衛星相當接近，有成為極權陣營「核代理人」與自由世界分庭抗禮的意味。

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九月中金正恩前往海參威與普廷會面，說穿了就是各取所需的軍火交易，對急需尋求彈藥軍火的普廷而言，北韓本身已完全是孤立國家，無需忌諱更多制裁的身份非常適合成為中俄之間的中間人。（美聯社）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在聯合國大會的最後一天議程中警告，令人憂心的新一輪核武競賽正在醞釀中，將為世界帶來「毀滅」的威脅，呼籲核武國家減少、並最終消除這些武器。然而，中國雖然稱願意推進核裁軍進程，但實際上中國的核武器數量不僅沒有減少，反而正在快速增長，甚至正在大規模擴張核子軍火庫，以及核子力量擴張與現代化，包括發展透過飛彈、飛機及潛艇來搭載核彈頭的能力。中國對核武裁軍說一套做一套，站在虛構的所謂「和平」道德高地上假裝要為實現無核武器世界的目標努力，其實都只因為中國核子力量還未夠強大。在情況不利於自己的時候假裝大義凜然，到實力足夠的時候全力反噬，這正正就是中國一貫的行事方式。若中國真的渴望和平，先從自己做起吧，否則一切都是虛偽謊言。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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