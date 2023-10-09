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自由開講》什麼是電網韌性

2023/10/09 09:58

◎ 盧展南

小犬颱風挾強風暴雨狂襲蘭嶼，10月4日飆出17級強陣風，造成多處電桿倒塌及設備受損，造成蘭嶼全島停電，至10月8日下午仍有9百多戶待復電。這次天災造成的災情正是電網韌性最好的教材。

圖為台電人員昨晚（8日）在蘭嶼漏夜搶修，全力拚復電。（資料照）

去年台灣本島發生的303大停電，因人為操作失誤影響539萬戶，歷時12小時才完全復電，之後提出5645億發展電網韌性計畫。無獨有偶，今年10月3日上午11點左右，台電一個變電所，因保全人從事保全監視線改接，從圍牆外拋線碰觸電力開關，引起電弧灼傷，造成兩個變電所轄下新莊、樹林一帶約5萬5千一般用戶及三個大用戶停電。

當發生大停電後，常常聽到各界批評說台灣電網韌性不夠，因此政府順應民意從善如流就大力投資。但什麼是電網韌性？根據國外電力專業機構的定義，「韌性（Resilience）是指電力系統在遭受外部高衝擊低發生機率事故時，能事先預見，並進行風險評估與採取預防措施；當事故發生期間，能防止產生連鎖效應，進行重新調度，降低事故危害；於事故結束後，仍能保有充分功能的系統存活力，並從過去經驗中研究系統脆弱點與適應性，透過強化與運轉措施，使系統具備快速復原的能力。」

四種量化指標可用來定義電網供電韌性: 1. 擾動事件發生時，韌性量化指標下降速度的快慢，2. 經過擾動事件後，韌性量化指標下降幅度為多少，3. 干擾後的退化狀態持續多長時間，4. 系統恢復到初始狀態的速度快慢。過去幾年多次大停電的情況，以此標準加以分析，台灣供電韌性需要加強努力的地方，應該能看出端倪。

除了變電所改建、電纜地下化、增添新的電廠及輸配電線路因應能源轉型外，台電公司在智慧電網的世界評比上名列前矛，國人引以為傲。智慧電網相關技術研究及設備建置項目一項不少，甚至比先進國家多且更早，可惜的是在資訊的蒐集分析及即時狀態的掌握及實際應用上，許多地方趕不上運轉規劃需要。自動化投資效益及供電可靠度提昇與否需加以評估，若以人為方式介入輸入、計算及評估，數字就不一定會說對的話。

電網韌性的強化需要軟硬兼施，台電所成立的「風險管控中心」，藉由注重設備維護程序管控等具體作為，有效防範人為誤操作機會，初具成效，但仍需持續落實防呆機制的有效性，並持續加強人員訓練，提高警覺性、避免稽查作業流於形式。

若要確認電網韌性強化的各項投資有其效益，台電的發、輸、配電單位需建立各別的供電韌性指標，以停電或停供的總容量或總戶數於事故發生後，隨時間推移的變化及速度做成精確的量化指標，經過長時間的指標趨勢變化分析，就能從過去經驗中分析系統脆弱點，並做出適應性調整及有效投資。

（作者為中山大學電機系教授）

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