自由廣場》沒電，就可以「電人」嗎？

◎ 郭翰林

小犬颱風過境，彰化、雲林、嘉義沿海地區多處停電，台電員工搶修期間，卻見民眾攻擊搶修人員，用車衝撞、拿扳手攻擊，行為粗暴。台電一再呼籲民眾保持理性，給現場搶修人員多一些耐心與體諒。

八年前的蘇迪勒颱風，也是停電，搶修人員卻遭雲林前民代楊國寬等人以球棒圍毆砸車，當時引發眾怒，楊國寬道歉了事。八年後，類似場景竟又在嘉義重演，似乎只要颱風導致停電，台電第一線人員除了搶修之外，更得承受憤怒民眾的暴走行為。

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顯然8年前的「打人、砸車後道歉」成了一種不成文的模式：只要沒電，或復電不及，不管是天災或人禍，民眾不滿就打搶修人員。現在已是21世紀，各縣市奉行民主法治，卻仍見這種「沒電就電人」的憾事。

很少看到台電的高層或相關主管有擔當的說，凡是偷襲、衝撞、毆打現場搶修人員，必依法提出傷害、毀損的告訴及求償，以強有力的動作去捍衛第一線工作人員的生命安全，藉此讓民眾、民代充分了解打人、傷害、毀損的行為不被容許。

弔詭的是，媒體報導民眾憤怒的觸法行徑，竟選擇刻意隱去施暴者的姓名，這是默認施暴？變相姑息？或蓄意縱容？至於相關主管機關，也無人敢對施暴者發出嚴正的法律提醒，以致今日「斷電就可電人」成了似是而非的脫法現象。等到電來了，打人的沒事、被打的裝做沒事，以致「沒電電人」的戲碼仍在台灣社會上演！

期待台電、媒體以及地方政府善盡職責，拿出勇氣向暴力說不，還給第一線搶修人員一個安全的工作環境吧！

（作者是退休人士）

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