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自由開講》把「台灣製」鬥臭的勢力 當然就是中共的同路人

2023/10/06 10:13

◎陳啟濃

值此天氣轉涼，感冒好發的季節，政府鼓勵民眾施打流感疫苗。過往大家單純就是到衛生所或醫院接種，很少特別要求那家藥廠提供的疫苗，因為對政府就是信任，只要核准的疫苗，都不會特別排斥或挑選。

現在有人刻意不打高端研製的流感疫苗，經過媒體操作報導，對民眾自然會產生心中的疑慮，在施打流感疫苗時，又會特別拒絕高端疫苗。

今年公費流感疫苗皆為四價流感疫苗，共提供四個廠牌包括賽諾菲、東洋、國光、高端。其中國光及高端為國產疫苗。（資料照）

在武漢肺炎流傳期，政府鼓勵發展台灣製疫苗，高端排除萬難，終於順利推出。而且最後也通過WHO認證通過，這是台灣的驕傲，更是能促進保障國人健康。

然而近日傳開台灣自製潛艦，除了技術生產需要找管道排除困難，台灣內部有一股勢力，更是百般阻攔，不希望我們有能力生產潛艦。即使現在已經有雛型產出，即將生產第一艘台灣製潛艦，還是受到有心人數落踐踏的地步。

疫苗、潛艦關乎國人健康與國家安全，能夠有國產的機制，就可以不必仰仗他國的鼻息，能夠完全自主生產。
然而如同進口雞蛋的捏造受迫害的事件，都能夠為了阻擋政府進口雞蛋，給予捏造受迫害，任意傳播假消息，讓人民失去對政府的信任。疫苗、潛艦更是重要，所以給予「黑金」、「不透明」的鬥臭，主要目的還是想要阻擋「台灣製」的國家生產機制。

有一股勢力，在打擊台灣能自我保護的能力，包括人民的健康、防衛國家安全的能力，應該還有更多方式。「台灣製」品質不會是問題，問題出在有心人的惡搞，要讓台灣品牌建立不起來。台灣沒有建立自主生產重要科技產品的機制，沒有能力保護國民安全，對誰最有利？當然對想要併吞台灣的中共政權最有利。台灣內部這些見不得台灣好的勢力，當然就是中共的幫兇、同路人。

（政治評論員）

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