健康醫療網》網傳領到3倍量高端流感疫苗 北榮聲明：完全錯誤

公費流感疫苗2日開打，網路上傳出榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多，北榮對此嚴正聲明「誤導民眾」。

公費流感疫苗2日起分2階段開打，今年共有4大廠牌。不過傳出高端引進三流國家產的疫苗、沒有做第三期臨床試驗，因此許多家長「躲打」高端流感疫苗，社群媒體也流傳「榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多」，對此，台北榮民總醫院2日晚間緊急發聲明表示：「是完全錯誤的假訊息，誤導民眾，影響防疫」。

流感疫情再起，公費流感疫苗開打，對象為六十五歲以上長者、高中以下學生等十二類。（資料照）

一、台北市各醫院疫苗配送均由北市衛生局透過各區健康中心隨機平均分配，台北榮總由北投健康中心領回的各廠牌疫苗數量相仿，並無網路上所傳「高端」疫苗數量是其他廠牌的3倍之多的情事。

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二、10/2日為連假後開打流感疫苗的第1天，民眾和院內員工注射疫苗踴躍，全日總計開立近900針疫苗中，約半數為國光疫苗，半數為東洋疫苗，首日注射未含任何1劑高端疫苗。

三、網路假借消息來源為疫苗注射行政支援義工，實則散布虛構、不實且影響人心之言論，影響公眾健康及防疫，居心叵測，北榮要求散布者立刻收回不實的言論，否則將報請檢警追查謠言來源，以斷絕假訊息之害。

四、該謠傳已被事實查核中心查證後認定為錯誤訊息，違反傳染病防治法，影響民眾健康跟防疫。

五、檢附事實查核報告網址，提供民眾正確訊息。

【錯誤】網傳「公費流感疫苗可預約掛號登記要注射的廠牌」？

專家：不需要有品牌迷思

今年疾管署採購4家廠牌的四價流感疫苗，包括賽諾菲、東洋、國光及高端，共提供698萬劑，10月2日起分2階段開打。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日在「乖乖打疫苗、不必怕流感」記者會強調，4款流感疫苗成分都是非活性裂解蛋白，有效性、安全性都是一樣的，都已經通過食藥署審查，在仿單資料的不良反應表現也都符合規範。高端是進口韓國原液來台分裝販售，有在國內針對422位20歲到50歲的國人做三期臨床試驗。醫護人員也是按照政府分配的疫苗，有國產就打國產，有進口就打進口。提醒民眾不需要有品牌迷思。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 網傳領到3倍量高端流感疫苗 北榮聲明：完全錯誤

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