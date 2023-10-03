自由開講》當「好油」自導自演翻車時！誰來還陳吉仲公道？

◎張之豪／基隆市議員

昨晚，造謠鬥爭陳吉仲的人，被查出疑似自導自演，他的聲援者，紛紛切割求生。

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘（見圖）今（3）日為自導自演恐嚇案道歉。（圖取自臉書、影片截圖，本報合成）

陳吉仲，就是「擋人財路」。

他擋了誰的財路？過去壟斷農業的既得利益者。台灣農業的問題，出在「產銷」，這幾乎是幾十年來的老生常談了。要改變農業，就要改變這個產銷結構。學界，沒人不知道問題在哪裡。政界，沒人敢動這個問題。這個結構，又在馬英九時代，跟中国建立起更龐大的利益關係。所以，更沒人敢動這整個錯綜複雜的既得利益結構。

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陳吉仲敢。

土直又理想的農家子弟陳吉仲，敢。

他知道綠營執政，是改造這個結構的唯一機會，所以他不浪費任何時間。就這樣，他在短短幾年內，為農民建立退休金制度，他讓務農的利潤提高，他打開更多國際通路讓台灣不被單一市場吃死死。鳳梨、芭樂、石斑，那些掮客集團想方設法要透過一次又一次的中国禁購壓力來逼迫台灣農業投降。

他硬到底，堅不妥協。為什麼？

因為台灣農業必須要走向世界，要透過多元化、料理美食創新，建立冷鏈系統，才能在最被時間與距離所約束的農產品，也不再被綁死在中国市場。他只在意消費者與農民。至於那些來自既得利益者的壓力、醜化，他完全不理。

所以，就算年初雞蛋開始漲價時，陳吉仲沒有馬上進口蛋，就是因為，他還想為本土蛋農多撐一陣子。直到蛋價真的讓市場動盪了，陳吉仲也找到進口蛋源，但不是全部上架讓蛋價雪崩，而是適度、少量釋出，只為穩定蛋價，確保農民、消費者，仍能雙贏。

你可以罵他平衡的手勁不夠細膩，但無論你是從消費者端、還是蛋農端出發來批判，都只是抓到表皮，真正在不爽他的，是在這個架構裡，被陳吉仲所架空的「黑市」。

原先想要透過蛋價動盪，來促成黑市暴利的，以及趁機進口中国雞蛋的兩派人馬，都因為陳吉仲的阻擋，而撈不到好處。正因為如此，當時對陳吉仲攻擊的「財路被擋」的陣營與派別，實在太多。

左圖為前農業部長陳吉仲，右為民進黨籍議員張之豪之前留言打氣的加油文。（本報合成／資料照、圖翻攝張之豪臉書）

不過，在檯面上攻擊的，主要在造謠「陳吉仲毒蛋」的主炮手之一，就是自詡農業粉專，但事實上是政治打手的「Lin bay 好油」林裕紘。

新聞報導指出「許男上個月22日利用臉書帳號何可恩向林裕紘發出恐嚇訊息…目的就是要結束進口蛋爭議恐嚇事件，讓林有台階下，也有理由可以關閉臉書粉專。」「發出恐嚇訊息」不是要結束「恐嚇事件」，「發出恐嚇訊息」本身就是「恐嚇事件」。所以，「恐嚇事件」是要「結束進口蛋爭議」與「有台階下」、「有理由關閉粉專」。為什麼林需要「結束進口蛋爭議」？

倘若陳吉仲的進口蛋真的如林所說的有問題，假使巴西毒蛋為真，林不繼續捍衛雞蛋安全嗎？為什麼陳吉仲下台後，雞蛋安全突然變得不重要了？巴西雞蛋若真的有毒，還在市面上流竄，讓消費者至今還人心惶惶，那林裕紘為什麼突然不管了？

我認為應該也很簡單。林裕紘把陳吉仲鬥下台後，眼見牛皮吹太大，難以收尾，趕緊找人自導自演，演出痛哭流涕，家人被威脅恐嚇的戲碼。所以一共有兩個牛皮，一個是「巴西毒蛋」，一個是「林裕紘與家人被恐嚇」。

而「家人受恐嚇」這種事，已經是嚴重的刑事犯罪，檢警基於保障言論自由，保護國民安全，當然要介入調查。

桃園檢警昨晚全面約談搜索，羈押許哲賓。

就這麼巧，許哲賓的工作，就在中國國民黨中央黨部政策會工作。更巧的是，許哲賓的前一份工作，是在雲林縣長張麗善麾下當小編。

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，應訊時供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。（資料照）

媒體報導，許哲賓在被逮以前，已經發現事情不妙，自行蒐證，對林裕紘套話，要他講出是他叫唆自己去假叩恐嚇電話的。兔洞會再挖更深嗎？沒人知道。幾個人已經發現大事不妙，趕緊切割。

但，這整群人，沒人值得同情，全都是反派。

本文經授權轉載自 基隆市議員張之豪 臉書

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