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自由廣場》想吃中國的獸藥蛋、重金屬蛋嗎？

2023/09/28 05:30

◎ 愚工

由於進口蛋爭議遭過度渲染，導致消費者購買國產雞蛋的需求大增，造成供應不足，由蛋商主導的蛋價評議委員會廿四日宣佈，雞蛋價格每台斤調漲二元，平歷史高價。國民黨不分區立委李德維、游毓蘭廿六日召開記者會稱，「雞蛋不分抗中保台」、「只要衛生安全合法沒問題都可考慮」，疑似支持從中國進口雞蛋，民進黨立委林俊憲在臉書回應「終於！劇本進入最後高潮，半年多的抹黑與醞釀，都是為了鋪陳精彩大場面：為什麼不進口中國蛋？」

國民黨這種「賣台保中」的套路，和這幾年製造疫苗荒為進口中國疫苗創造有利條件的套路如出一轍，重點是中國雞蛋安全嗎？

今年三月卅一日，中國官媒《澎湃新聞》及著名入口網站《網易》分別刊出「多批雞蛋檢出『獸藥』，長期食用可能對身體有害」及「『獸藥雞蛋』開始氾濫，雞蛋也不安全了！」，都對雞蛋的食品安全提出針砭。「獸藥蛋」是在雞的飼料裡添加用於預防、治療、診斷動物疾病，或調節動物生理機能的物質。據官方資料，來自獸藥的常見殘留物有氟苯尼考、恩諾沙星、磺胺類藥物、喹諾酮類藥物。

另外放山雞，也因土地汙染而吃進不少重金屬，產生雞蛋的食安問題。根據官方科研人員報告，這些放山雞蛋主要現象包括鉛、汞、銅、錳、鋅的超標。

中國的「獸藥蛋」及「重金屬蛋」，傷害中國人民健康，連中國政府都防不勝防，萬一如國民黨立委之所願，台灣也進口中國蛋，那就如飲鴆止渴，屆時將是台灣人民病倒，國民黨立委吃飽。

（作者從商）

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