自由廣場》台灣需要正常的在野監督

◎ 王興煥

農業部長陳吉仲在藍（國民黨）、白（民眾黨）、黃（時代力量）在野大聯盟「以蛋之名」的鬥爭中下台；隨後，藍白黃趁勝追擊，「無視大直基泰、高唱居住正義」，繼續合體「下架本土政權」的終極目標。

這就是擁有國會席次的台灣在野眾生相。

當在野黨不以台灣利益優先，而以惡意為本質，只想下架本土政權、甘為中國馬前卒，則理性的監督與正常的民主政治就不可能存在。

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民主必然本土。民主的實踐，是以本土認同為前提，透過政黨競爭而鞏固民主，推進共同體的發展。但是從90年代國會全面改選與總統直選迄今，台灣民主轉型已三十年，民進黨全面執政即將滿八年，為何台灣的民主依然畸形脆弱？每次大選，我們既要擔憂威權復辟，更要惶恐親中政黨帶來的亡國危機？

因為我們國會沒有「正常的在野黨」 — 在中國威脅下依然忠誠於本土的在野黨。

藍白黃合流的下架本土政權大聯盟，把「在野監督」變質成為扯後腿，所有政治議題的真相，及基於真相的評價，都淹沒在粗暴的對立中。這不只是對人才的惡性耗損，也使真正的監督無從發生。大家損失的不只是治理的品質，也包括監督的公信力。一個治理與監督都備受質疑的民主政治，如何可能深化？

基於民主體質健全，我們堅持監督制衡；基於台灣是台灣人的台灣，我們堅持本土執政。所以政治必須回歸理性，唯有以台灣生存為初衷的政黨競爭，我們的民主轉型才能走向鞏固，民主與本土才能兩全。

台灣的民主需要真正的監督，需要執政治理與在野監督都以本土大局為優先的政治結構。當執政黨與在野黨都以台灣利益優先，治理與監督就不是惡鬥，而是指向進步的競爭。就像在2021年四大公投，台灣基進率先喊出「四個不同意」，因為我們知道這是決定台灣「迎向國際 vs. 鎖入中國」的抉擇。但是當民進黨在抗中保台、轉型正義消極保守時，台灣基進就扮演批判的角色，即使尚無國會席次。

我們必須承認，民進黨執政是台灣大局的必要條件，但不是充分條件。台灣的大局，是必須打造「本土執政治理與本土在野監督」的本土政體，如此才能走向正常的民主政治，也才能徹底解決「定期改選 定期亡國感」的民主悲劇。

雙本土政黨政治，是台灣民主亂象的唯一解方。而「台灣基進」進國會擔任稱職的在野黨，是與民進黨共同結構正常政黨政治的第一步。

（作者是台灣基進黨主席、台灣國家聯盟執行委員）

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