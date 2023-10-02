健康醫療網》三大國人常「藥駕」藥物曝光 藥駕殺人危險不容小覷！

台北市藥師公會統計，國人最常「藥後駕駛」的藥物是「降血壓藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑」，每年有300位國人因藥駕死亡，提醒民眾除了酒駕，也應重視藥駕危險。

（https://www.freepik.com/）

不僅「酒駕」殺人，「藥駕」也會造成交通危害。台北市藥師公會統計，國人最常「藥後駕駛」的藥物是「降血壓藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑」，每年有300位國人因藥駕死亡，提醒民眾除了酒駕，也應重視藥駕危險。台北市衛生局長陳彥元表示，從常見的眼藥水到止咳藥、抗組織胺、含可待因的藥水，都可能對駕駛安全造成影響，呼籲中央重視藥駕安全，訂定配套罰則，防範藥駕危險。

「酒駕殺人」造成了無數家庭心碎，酒精會影響駕駛人的精神狀況，使之無法安全駕車，藥物同樣也會影響駕駛人精神，增加行車危險性，現實生活中已有不少無辜民眾因為藥駕而損失生命。《趨勢民意調查》過去曾對600位45至65歲的男性職業駕駛進行「台灣職業駕駛藥駕調查」，發現多達3成5的駕駛，幾乎每週都會服用至少1種可能造成危險駕駛的藥物，引發潛在的交通危機。

請繼續往下閱讀...

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，據統計，台灣服用藥物造成死亡原因排名之中，交通意外死亡位居第8位，每年約有3000多人喪命，其中使用藥物後開車占整體10％，預估每年造成約300多人死亡。國人最常藥駕的前3大藥物包括：

♦ 降血壓藥

♦ 安眠藥

♦ 肌肉鬆弛劑

藥後駕駛高風險族群為職業駕駛、特殊疾病民眾、高齡長者、族群。（圖／台北市藥師公會提供）

駕駛出門才吃安眠藥 睡著輾斃女騎士！

藥師公會國際事務委員會主委蘇柏名舉例，近年發生過幾例嚴重藥駕事件：高雄一男子長期受失眠所苦，某日睡前忘記服用安眠藥，竟在上班開車出門前「補吃」，結果上路後突然睡著、直接衝撞並輾斃正在停等紅燈的無辜女騎士；另一位新北市男子在住處服用安眠藥後，竟無照開車上路，行經某街道追撞騎士，導致其不治身亡。

藥師推交通安全用藥分級

藥師公會表示，歐洲國家早就落實藥駕觀念，法國衛生部十多年前就訂定藥物分級，並且要求藥廠於產品外盒上清楚標示，藥師於發藥時也會仔細向民眾說明，特別是針對運輸業者，避免因為工作與作息使藥物副作用影響道路安全。

有鑑於此，台北市立聯合醫院針對交通安全藥物分級制訂宣導，將藥品分成四級，從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類製作教材，開始訓練種子藥師，並於台北市交通運輸部門、計程車服務站等進行宣講，希望能提升全民用藥識能。

台北市立聯合醫院針對交通安全藥物分級制訂宣導，希望提升全民用藥識能。（圖／台北市藥師公會提供）

安全駕駛最重「藥」。（圖／台北市藥師公會提供）

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 三大國人常藥駕藥物曝光 「藥駕」殺人危險不容小覷！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法