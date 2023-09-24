健康醫療網》秋老虎發威注意熱傷害！服用「這些」藥應留心 國健署授4招遠離熱傷害

國健署提醒，秋天出現的高溫也可能會發生熱傷害，應避免暴露在高溫高濕的環境，若體溫持續上升，應立即就醫尋求專業協助。

近日秋老虎發威，氣溫頻頻飆破35℃，在高氣溫、高濕度的環境下，當汗水無法順利排出體外，或體內缺水而導致排汗散熱不足時，體感溫度便會隨之上升。

國健署署長吳昭軍特別呼籲服用，民眾若有服用利尿劑、抗精神病藥劑、抗組織胺、抗乙醯膽鹼等藥物，在高溫天熱中，應牢記4招預防熱傷害。

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民眾若有服用利尿劑、抗精神病藥劑、抗組織胺、抗乙醯膽鹼等藥物，在高溫天熱中，應牢記4招預防熱傷害。（https://www.freepik.com/）

9月熱傷害就診人次超越去年 用「這些」藥應留意

熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光之影響等。

根據衛福部資料顯示，今（2023）年9月截至9月20日，熱傷害就診統計人次總計已達178人次，已超過去年9月熱傷害就診統計人次（170人次）。今年9月秋老虎發威，民眾應特別留意。

尤其是有服用利尿劑、抗精神病藥劑、抗組織胺、抗乙醯膽鹼等藥物的民眾。國健署表示，這些藥物會引起血管收縮、抑制排汗、降低散熱的功能，進而增加熱傷害發生的機會。

4招預防熱傷害 秋天也應謹慎面對高溫炎熱

此外，熱傷害的高危險族群，包含65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，也應小心謹慎面對高溫炎熱天氣。因此，國健署提供以下4招預防熱傷害：

保持涼爽：

穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，儘可能待在通風涼爽的室內或有空調設備的公共場所。

補充水分：

一般民眾應定時定量喝水，不要等到口渴才喝，也避免瞬間大量補充水分或冰水，且不以酒精及含糖飲料取代。但經醫囑須限制飲水量者，應遵循醫師的建議。

隨時留心：

留意中央氣象署所發布的氣象高溫警訊，儘量避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。隨時留意自己身體狀況，如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水（不是冰水）或電解質飲料。

健康管理：

正在服用藥物者，應遵守醫師的指示，不要隨便停止用藥。

國健署提醒，秋天出現的高溫也可能會發生熱傷害，應避免暴露在高溫高濕的環境，若體溫持續上升，應立即就醫尋求專業協助。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 秋老虎發威注意熱傷害！服用「這些」藥應留心 國健署授4招遠離熱傷害

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