健康醫療網》盛夏車內如烤箱 接送幼童謹記「這些要點」防憾事

幼童照顧者在臨停或停車時，應養成每次下車應開啟後車門，再次檢視後座，務必與幼童一起下車，切勿因幼童睡著而暫時獨留車內，或是開空調獨留孩童在車上。

過去曾有新聞報導，幼童不慎被照顧者獨留於車內，造成中暑及危及生命之憾事，國民健康署吳昭軍署長提醒，幼童照顧者開車外出務必要保持警覺，到達目的地時，必務確認後座及安全座椅上的幼童有隨同下車，多一分留意，就能少一分遺憾！

後座務必檢視 確認幼童已下車

夏日豔陽高照，易使車內溫度急速升高，經過30°C以上的高溫曝曬，緊閉車窗的車內溫度，半小時內即可高達60°C，因幼童體溫調節能力較差，處在這樣的環境下，即使是幾分鐘都有可能導致熱傷害，因此幼童照顧者在臨停或停車時，應養成每次下車應開啟後車門，再次檢視後座，務必與幼童一起下車，切勿因幼童睡著而暫時獨留車內，或是開空調獨留孩童在車上。

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另幼兒園娃娃車負責接送人員，應確實清點並核對上下車幼童人數，最後下車前，應仔細確認所有幼童已不在車上，才能關車門或離開。

幼童照顧者在臨停或停車時，應養成每次下車應開啟後車門，再次檢視後座，務必與幼童一起下車，切勿因幼童睡著而暫時獨留車內，或是開空調獨留孩童在車上。（www.freepik.com/）

鑰匙保管好 備份鑰匙不可少

車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。為避免不小心關門後車門上鎖，但孩童仍在車內之情形，除每次下車前務必先行確認幼童已下車再關門，另可攜帶備用鑰匙，以防萬一。

留意幼童行程 隨時必要聯繫

不論家中幼童是乘坐娃娃車或其他接送方式，只要未按時間到達幼兒園，請教師立刻通知，或放學後未按時到家（或保姆家、安親班）時，需立即聯繫幼兒園教師，確認幼童的行蹤。孩童年齡越小，發生「熱傷害」的機率越高，起因於中樞神經系統和體溫調節系統的下視丘，尚未發育完。

因為身形較小、新陳代謝快速、體表水分的蒸散速度會讓出汗量較大，而且3歲以下的幼童可能無法明確表達體感的不適，或對於「溫度」的認知尚未完全，以及面對環境溫度的改變沒有自主能力，這些都需家長及幼兒照顧者多加留意。

不只幼童還有大人 皆會發生熱傷害

國民健康署提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，就應提高警覺；當情況趨於嚴重，會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快的速度就醫。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 盛夏車內如烤箱 接送幼童謹記「這些要點」防憾事



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