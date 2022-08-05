健康醫療網》女子每天跑廁所4、50次 竟是「這原因」惹禍

臺灣研究發現間質性膀胱炎盛行率為10萬分之18，女性為男性的4倍，且隨年齡增加而增多。發病原因與反覆膀胱發炎、情緒、壓力、導致膀胱黏膜受損有關。

35歲的包小姐每天跑廁所多達40-50次，包括晚上睡覺都要起來尿尿10幾次，有時和先生親熱到一半突然尿意來了，如此頻尿深深地困擾了5年之久。最近來到專為女性解決難以啟齒疾病的高醫私密處保健團隊求助，經醫師診斷罹患「間質性膀胱炎」，接受藥物及震波的雙效治療，3個月後症狀明顯獲得改善，可以安枕無憂到天明。

間質性膀胱炎女多於男 常見原因一次看

高醫婦產部部長龍震宇表示，臺灣研究發現間質性膀胱炎盛行率為10萬分之18，女性為男性的4倍，且隨年齡增加而增多。發病原因與反覆膀胱發炎、情緒、壓力、導致膀胱黏膜受損有關。患者除了膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿，甚至尿失禁外，還常伴隨漲尿時下腹疼痛，因而生活品質普遍較差，包括性生活不和諧、睡眠品質不良及工作生產力下降等，甚至可能出現憂鬱症狀。

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患者除了膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿，甚至尿失禁外，還常伴隨漲尿時下腹疼痛，因而生活品質普遍較差，包括性生活不和諧、睡眠品質不良及工作生產力下降等，甚至可能出現憂鬱症狀。（https://www.freepik.com/）

跨科別成立婦女私密處保健團隊 照護婦女私密處疾病

高醫附設中和紀念醫院副院長吳文正教授表示，研究指出，在臺灣因生活習慣或心理問題而有私密處困擾的女性高達75%以上，且有50%再度復發，造成婦女非常大的心理負擔。高醫婦產部特別與整形外科、泌尿科及本校醫學研究所等專業人員，成立「婦女私密處保健團隊」，共同照護婦女私密處的疾病，並研究追蹤治療成效與併發症；研究成果曾於2018至2020年連續三年榮獲國家新創獎，並有36篇論文發表於國際學術期刊，提供醫師更精確地評估治療，使病患的身心健康得到有效的提升。

獨立診間兼顧婦女隱私 一條龍服務解決隱憂

高醫婦女私密處保健團隊為兼顧婦女的隱私，特別開闢「All in one」獨立診間，提供當天就診、檢查、治療的一條龍服務，如有需要將照會泌尿科、整形外科等相關科室聯合看診，依照病患的症狀、年齡、健康狀況及性生活等需求量身訂做適合的治療計劃，讓職業婦女無需頻繁請假就診。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 女子每天跑廁所4、50次 竟是「這原因」惹禍



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