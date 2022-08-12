健康醫療網》天氣炎熱食材易腐敗 普渡供品依保存原則

在天氣炎熱，將食物放置室溫下時間長，許多食物容易腐敗變質，若食用這些變質的食物可能造成食安問題危害健康，引發噁心、嘔吐、頭暈、腹瀉等。

中元普渡是臺灣民間重要的年度大事，家家戶戶都會準備澎湃的三牲四果、零食飲料來敬奉祖先及好兄弟們，衛生福利部臺北醫院營養科朱姵穎營養師提醒，現在天氣炎熱，普渡時將食物放置室溫下時間長，許多食物容易腐敗變質，若食用這些變質的食物可能造成食安問題危害健康，引發噁心、嘔吐、頭暈、腹瀉等，因此在挑選能兼顧誠心與健康的供品上，該如何選擇要注意3件事。

（www.freepik.com/）

採買新鮮食材 不要貯藏過久

採買要看、聞、摸，挑選新鮮的，例如，挑選眼睛透明、鰓鮮紅及零鱗片完整的魚等；低溫食品的保存若為冷凍食品為-18℃以下，冷藏食品為7℃以下，挑豬肉時以偏紅色最佳，肥肉部分挑白色或乳白色，注意若肥肉呈現偏褐色或紫色，及肉聞起來有異味，或摸起來無彈性，都代表已經是不新鮮、或已有病原菌繁殖而變質的肉品。豆製品製成的素三牲也很容易腐壞。

請繼續往下閱讀...

蔬果類則優先挑選當季盛產的，避免挑選腐敗異味、變軟及表皮出現褶皺、長毛等，營養素都已經被大量分解破壞和流失，也沒有殘存營養價值的蔬果。貯藏時也要注意不能貯藏過久，避免原本新鮮的食物被放到腐爛變質。

挑選低糖低油 低鹽低卡供品

飲料如無糖飲料、白開水、氣泡水，餅乾如低卡零食、如蒟蒻條、無鹽海苔。慢性疾病者少吃含鈉量高的加工類食品，如罐頭、泡麵，及少吃高熱量與糖份的水果罐頭。

餐點烹調方法優先以清蒸、水煮、乾煎、烤為主，可藉由天然食材的獨特風味製成醬料，如辣椒、檸檬、八角、五香、蔥、薑等，例如烤魚淋上檸檬汁增加風味，或以水煮雞肉加蔬菜，如小黃瓜、香菇、小白菜、木耳等拌入白醋，涼拌食用。泡麵添加蔬菜、雞蛋、生鮮肉品等，調味料包減少至1/2~1/3份量，不喝湯。罐頭作為配菜之一時，其他配菜以清淡為主，以平衡一餐含鈉量。

祭拜時覆蓋保鮮膜 注意存放食用時機

無封裝的食物都應在食材表面蓋上一層保鮮膜或蓋上鍋蓋，可避免環境中細菌、灰塵等掉落附著在食材上。肉品與蔬果新鮮食材在祭拜後、食用前，注意手部清潔衛生，生熟食分開處理及存放，食用前應重新加熱煮熟，充分加熱至中心溫度達80℃以上，並於30分鐘內食用完畢，若不食用則要立即冷藏，若因祭品無法立即食用，注意置於室溫下不可超過2小時，避免引起食品中毒。

可久放的乾糧、飲品，也要注意完整包裝上的食品標示，如內容物、食品添加物、製造廠商或國內負責廠商名稱及等有效日期，另外，如罐頭凹陷、膨脹、生鏽，或泡麵有破洞、異味等，都表示食物可能已被細菌汙染，千萬不可食用，需立即丟棄。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 天氣炎熱食材易腐敗 普渡供品依保存原則



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法