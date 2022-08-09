食物到底要不要丟棄？是生活中常會遇到的（困難）抉擇，台灣人又天性節省，看到這些貌似完好的食物，實在不容易狠下心丟掉。但在談環保惜食的同時，人體的健康安全若能同時確保，這樣才是雙贏喔！

暨上一篇腐蔬果不是醜蔬果受大家廣泛的討論之後，韋恩才發現大家對剩食的關心，但是又有許多食安上的盲點存在。減少食物浪費當然是對地球永續有助益的事，但是在此同時也要以食安與衛生為前提，畢竟如果人體失去健康，也算是永續失敗。

食物掉到地面5秒內還可以吃嗎？惜食之前你該注意的4大安全問題！（圖片來源：pixabay.com）

蔬果發黴部分切掉就好 （X）

疑似腐敗的食物最好的處理方法不是把爛掉的地方切掉就好，而是要整個丟棄。因為造成腐敗的病菌尤其是黴菌，如果在蔬果表面出現時，代表還有許多看不見的菌絲可能已經遍佈蔬果內部了。只切掉壞掉的部分，不代表也把內部的菌絲也切乾淨，若吃了太多黴菌，可能會造成黴菌性腸胃炎，另一方面更值得擔憂的是黴菌毒素（如黃麴毒素）等造成致癌（如肝癌）的危險，不可不慎。

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落果撿起來還可以吃 （X）

落果掉到地面有肉眼看不到的風險，除非你做完全套該有的安全檢測，否則依照正常的食品良好規範都不建議拿來用，也不是拿去加工就好。因為落果風險有三種：酵素分解、微生物污染、與化學物質污染。

酵素分解 落果掉在地上會受到相當大的撞擊，大家想想牛頓的蘋果就知道了，此時不是造成表面瘀傷，要不然內部也可能受內傷，這樣都會造成少數細胞細胞壁破裂，細胞內部的酵素開始啟動反應，所以可能外面看不見，但是內部已經開始分解或腐爛，外部瘀傷也是微生物入侵蔬果內部的絕佳入口。 微生物污染 土地是微生物的家，落果掉到土地上就可能沾了很多細菌、酵母菌、黴菌開始作用。這些微生物不僅造成腐敗，還可能產生看不見的毒素，像是常見於受傷水果中的「棒麴霉素」（Patulin），其急性、毒性症狀為腸胃道充血、出血與潰瘍，長期毒性為肝、腎臟毒性、基因毒性及致畸胎性等作用。

而以動物實驗數據來看，不到1毫克的黃麴毒素就可能導致肝癌或其他癌症。1毫克有多少? 2、3粒鹽粒那麼多而已，所以不可不慎。 化學物質污染 蔬果農場地面可能有較高濃度的農藥、除草劑、其他物質等，落果是比較容易沾到的，有可能撿起來後洗也洗不完全。

落果掉到地面有肉眼看不到的風險，除非你做完全套該有的安全檢測，否則依照正常的食品良好規範都不建議拿來用，也不是拿去加工就好。（圖取自freepik）

淹水後的蔬果洗乾淨就好 （X）

颱風季節又將到來，有時一些地方不慎淹水，蔬果就跟著泡水了，水退後這些蔬果可以晾乾再吃嗎? 其實最好不要，因為這種積水可能很髒，不僅帶有砂土、還可能帶有沖刷來的各種不明物質，就像一鍋濃湯，裡面包含隔壁農場的雞屎、農藥、隔壁鐵工廠漏出來的電鍍液、重金屬、機油等等，這些東西肉眼看不清，洗也未必洗得掉，還是不要冒險。

之前曾經媒體報導，廣西一艘滿載榴槤的船隻翻覆，所以變成海邊漂滿了榴槤的奇異景象，附近村民紛紛扶老攜幼一起出動，打撈榴蓮回家大快朵頤，船主可能因為是走私，所以無法現身反對。只是到了晚上，大量村民因為肚子痛到受不了，因為食物中毒緊急送到醫院急救。雖然確實的原因還有待調查，不過這榴蓮接觸了污染含菌的海水，絕對是最可疑的原因之一。

掉到地上的食物，5秒內撿起來還可以吃 （X）

5秒定律很多人可能聽過，就是說東西掉到地上5秒內，細菌來不及爬上去，所以可以拿起來吃。這個迷思經過許多科學家經過大量實驗證明是錯的。其實我們可以理解，東西掉到地上到底會汙染多少細菌，與很多條件有關：

東西的表面（黏不黏、水分含量、平不平整） 地面的表面（光滑度、乾淨度） 接觸時間 撞擊力道

這些條件都對食物掉到地商沾上多少細菌有影響，怎麼可能用一個5秒單一的條件一刀切。比如說一塊蘇打餅乾掉在客廳地面上，與一片西瓜掉在電梯地面上的汙染程度，一定是不一樣的，最明智的決定還是別冒險吧。

結論

食物到底要不要丟棄，實在是生活中都會遇到的（困難）抉擇，台灣人又天性節省，所以看到這些貌似完好的食物，實在不容易狠下心丟掉。但是在冒險之前還是思考一下自己的身體健康也很重要，肝、腎這些主管解毒代謝的器官會不會向你進行無聲的抗議。在談環保之同時，人體的健康安全同時得確保，這樣才是雙贏。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】食物掉到地面5秒內還可以吃嗎？惜食之前你該注意的4大安全問題

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