健康醫療網》天氣漸熱小心熱傷害！6族群風險最高 3招預防中暑、熱衰竭

當人暴露在高溫環境下的頻率、時間增加時，容易因此感到炎熱、心情煩躁、頭痛、噁心等中暑或熱衰竭現象。

天氣漸漸炎熱，民眾從事戶外活動或工作時，應小心「熱傷害」。常見的熱傷害，包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等。國健署表示，熱傷害若處理不當，嚴重會導致器官衰竭甚至死亡，而且死亡率超過30%。

國健署署長吳昭軍表示，熱傷害有6大高風險族群，應減少高溫曝曬，並牢記「涼、補、心」三字要訣，預防熱傷害。

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天氣漸漸炎熱，民眾從事戶外活動或工作時，應小心「熱傷害」。（https://www.freepik.com/）

熱傷害有死亡、意外風險 6高風險族群勿輕忽

當人暴露在高溫環境下的頻率、時間增加時，容易因此感到炎熱、心情煩躁、頭痛、噁心等中暑或熱衰竭現象。嚴重時可能會導致抽搐、心律不整、肌肉無力，甚至面臨死亡風險，或釀成意外事故，產生死傷等不幸事件。

吳昭軍署長呼籲，以下熱傷害高風險族群，更應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，包含：

● 嬰幼童

● 65歲以上長者



● 慢性病患者



● 戶外工作者



● 運動員



● 體重過重者

如何預防熱傷害？ 3字訣記下來！

此外，國健署提醒，民眾應掌握3招預防熱傷害，保持「涼」爽、「補」充分水分、提高警覺「心」，記住「涼、補、心」3字訣。

1．保持「涼」爽：

●衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣、抗UV的衣服；戶外工作者，可使用個人防護用具。



●避免陽光直射：在室內，窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留在車內 。



●加強散熱：增加環境空氣流通，或以灑水降溫、加強通風設施及採用空氣調節器。



●適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；雇主應提供戶外工作者適當休息場所，避免暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生

2．「補」充分水分：

●定時補充水分：不可等到口渴才補充水分，每天應喝至少2,000c.c.白開水。水分補充可依活動強度、身體狀況、氣候環境等適度調整，而患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在上述的飲水建議量。



●補充電解質：若長時間從事高強度的活動或工作者，身體勢必流失大量的水分，同時體內的電解質也會跟著流失，這時須適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況。若為鹽分攝取限制者，應遵循醫師的建議。

●避免亂補充：勿選擇補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

3．提高警覺「心」：

●留心氣象預報：留意氣象局所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。



●注意身心狀況：戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應儘快休息並補充水分。



●緊急送醫治療：如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫環境，設法降低體溫（如：鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）。必要時，應立即就醫尋求專業協助。



●安全衛生教育訓練：雇主應安排預防熱傷害相關課程，使戶外工作者認識熱傷害的症狀，若發現同事間，出現熱傷害等現象時，可適時提供協助，並強化預防熱傷害的發生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 天氣漸熱小心熱傷害！6族群風險最高 3招預防中暑、熱衰竭

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