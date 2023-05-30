晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》天氣漸熱小心熱傷害！6族群風險最高 3招預防中暑、熱衰竭

當人暴露在高溫環境下的頻率、時間增加時，容易因此感到炎熱、心情煩躁、頭痛、噁心等中暑或熱衰竭現象。
2023/05/30 11:58

天氣漸漸炎熱，民眾從事戶外活動或工作時，應小心「熱傷害」。常見的熱傷害，包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等。國健署表示，熱傷害若處理不當，嚴重會導致器官衰竭甚至死亡，而且死亡率超過30%。

國健署署長吳昭軍表示，熱傷害有6大高風險族群，應減少高溫曝曬，並牢記「涼、補、心」三字要訣，預防熱傷害。

天氣漸漸炎熱，民眾從事戶外活動或工作時，應小心「熱傷害」。（https://www.freepik.com/）

熱傷害有死亡、意外風險　6高風險族群勿輕忽

當人暴露在高溫環境下的頻率、時間增加時，容易因此感到炎熱、心情煩躁、頭痛、噁心等中暑或熱衰竭現象。嚴重時可能會導致抽搐、心律不整、肌肉無力，甚至面臨死亡風險，或釀成意外事故，產生死傷等不幸事件。

吳昭軍署長呼籲，以下熱傷害高風險族群，更應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，包含：

● 嬰幼童

● 65歲以上長者

● 慢性病患者

● 戶外工作者

● 運動員

● 體重過重者

如何預防熱傷害？　3字訣記下來！

此外，國健署提醒，民眾應掌握3招預防熱傷害，保持「涼」爽、「補」充分水分、提高警覺「心」，記住「涼、補、心」3字訣。

1．保持「涼」爽：

衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣、抗UV的衣服；戶外工作者，可使用個人防護用具。

避免陽光直射：在室內，窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留在車內 。

加強散熱：增加環境空氣流通，或以灑水降溫、加強通風設施及採用空氣調節器。

適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；雇主應提供戶外工作者適當休息場所，避免暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生

2．「補」充分水分：

定時補充水分：不可等到口渴才補充水分，每天應喝至少2,000c.c.白開水。水分補充可依活動強度、身體狀況、氣候環境等適度調整，而患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在上述的飲水建議量。

補充電解質：若長時間從事高強度的活動或工作者，身體勢必流失大量的水分，同時體內的電解質也會跟著流失，這時須適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況。若為鹽分攝取限制者，應遵循醫師的建議。

避免亂補充：勿選擇補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

3．提高警覺「心」：

留心氣象預報：留意氣象局所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。

注意身心狀況：戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應儘快休息並補充水分。

緊急送醫治療：如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫環境，設法降低體溫（如：鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）。必要時，應立即就醫尋求專業協助。

安全衛生教育訓練：雇主應安排預防熱傷害相關課程，使戶外工作者認識熱傷害的症狀，若發現同事間，出現熱傷害等現象時，可適時提供協助，並強化預防熱傷害的發生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 天氣漸熱小心熱傷害！6族群風險最高 3招預防中暑、熱衰竭

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書