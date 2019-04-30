照護線上》避免中暑，要注意熱指數（懶人包）

熱指數是綜合「環境溫度」和「相對濕度」的指數，代表實際感受到的「體感溫度」。當氣溫為攝氏31度，相對溼度為80%時，我們身體感受到的溫度約為攝氏41度，已達到「危險」的範圍。

◎白映俞醫師

最近運動風大起，路跑、夜跑都正夯，然而在沒有陽光直射的傍晚跑步，就一定不會中暑嗎？

錯！

你需要注意「熱指數」。

在炎熱環境中，身體需要靠流汗來帶走熱量。

因此你除了關心「溫度」，還要記得關心「濕度」。

因為，當相對濕度愈高，汗水就愈難蒸發，我們的身體就很難靠流汗帶走熱量，也就難以降溫。

這時候人體感受到的溫度會超過實際溫度，就是「體感溫度」增加了！

熱指數是綜合「環境溫度」和「相對濕度」的指數，代表實際感受到的「體感溫度」。

這是熱指數的參考表格。你可以試著練習找找看。

當氣溫為攝氏31度，相對溼度為60%時，我們身體感受到的溫度約為攝氏35度，這時就需要格外注意。

當氣溫為攝氏31度，相對溼度為80%時，我們身體感受到的溫度約為攝氏41度，已達到「危險」的範圍。

由這表格也能清楚顯現，同樣的溫度，在不同濕度的狀況下，身體就會感受到不一樣的體感溫度喔！

上一張熱指數的表格，有綠色、黃色、橘色、紅色等不同背景色，代表的就是熱指數的危險程度。

長期暴露於體表溫度攝氏32度的狀況下，身體會容易疲累。

體表溫度攝氏33度到39度就要格外注意，會導致肌肉痙攣與熱衰竭的機會變大了。

體表溫度攝氏41度到51度屬於危險，再到體表溫度攝氏52度以上就是極度危險了。很可能導致熱中暑。

會特別提醒大家注意熱指數，是因為台灣各地濕度多於70%-90%之間，熱指數真的都偏高，你一定要注意。

所以在炎熱的工作環境或運動環境下，你要注意熱指數，並且做好防曬，隨時隨地補充水分。（皮膚科醫師教您看懂防曬乳）

另外父母們亦需特別注意，千萬不要單獨把小孩留在車上！即使你覺得你下車辦事情只有短短幾分鐘，車內溫度還是可能會快速上升到小孩承受不住的程度，絕不要心存僥倖，以免憾事發生！

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本文經授權轉載自照護線上 避免中暑，要注意熱指數（懶人包）

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