照護線上》運動後頭暈要小心，醫師圖文解說（懶人包）

你也曾經有這樣的困擾嗎？運動過程還算順利，但卻在運動後感到頭暈不舒服？！如果有的話，我們先來說說嚴重的狀況。

◎白映俞醫師

倩碧四十五歲，過去是家庭主婦，極少運動，最近報名健身房課程，開始一星期運動兩次的新生活。一個月後，倩碧覺得自己身體狀況變好許多，跳上跑步機，點開手機的影片就開始認真運動，不知不覺破紀錄地跑了三十分鐘。跑步機突然停下後，倩碧踏下跑步機大口喘氣，突然間頭暈的很，腿一軟坐到地上。



你也曾經有這樣的困擾嗎？運動過程還算順利，但卻在運動後感到頭暈不舒服？！如果有的話，我們先來說說嚴重的狀況。

如果運動後你頭暈的程度是到了人要昏倒了，人變得意識不太清楚，旁邊發生什麼事都搞不清楚，自己不知道人在哪，坐下來休息也沒改善，或伴隨著以下狀況，就要先就醫：

● 胸部緊緊的很痛

● 頭很痛，之前沒這樣痛過

● 撞到頭

● 休息後還是喘不過氣

● 噴射狀的嘔吐

● 肢體有麻木或無力的狀況

如果沒有以上需要緊急就醫的狀況，而是在認真運動後，你覺得有點頭暈，你可以先喝幾口水、坐下來，靜下來好好想想這次的狀況。

首先先分辨，這是眩暈嗎？如果頭暈的同時，你覺得外界的東西都在轉，或自己也在轉，這種屬於眩暈。可能是因為在運動時某些特定的頭部動作而誘發了眩暈。此時可以先回到安靜的環境平躺、休息。眩暈最常是起因於內耳問題，若覺得太不舒服或眩暈反覆發作、沒有改善，或伴隨頭痛、發燒等危險徵兆，需要就醫檢查。（天旋地轉好噁心 – 眩暈）

如果不是四周在旋轉的那種眩暈感，而是自己頭重腳輕，我們要先了解：腦部需要穩定的血液供應，並帶來足量的氧氣和葡萄糖，否則就會覺得頭暈。因此當運動後輸往腦部的血流不足、血氧不足、或血糖不足，都會造成頭暈。

什麼時候會血流不足？



一個可能是運動時脫水太嚴重。運動時我們身體體溫上升，身體需要排出更多汗來維持體溫恆定，假如你在運動後覺得口乾舌燥、很渴很無力、並有頭重腳輕的感覺，很可能是脫水造成的頭暈。記得運動的過程中要補充水分，不要太一鼓作氣的運動。另外，運動前或運動中不要喝咖啡、茶、碳酸飲料等含有咖啡因的飲料，會更容易脫水。（運動喝水，不單解渴，還可調節體溫！）



除了脫水外，光是久站就可能讓一些人，尤其是年紀大的長者，血壓開始下降，供應腦部的血流不足；尤其本身有心臟衰竭、心律不整、血栓問題的患者，運動後更多血液流往肌肉，供應腦部的血流就可能不足。如果是原本有心血管疾病的患者，可以在開始運動訓練前，循問醫師或復健師較適合自己的入門運動。尤其平常有固定服用藥物的話，更要向醫師確定，服用抗憂鬱劑、高血壓用藥、鎮定藥物等都可能讓人運動後容易頭暈。



有些人平常沒有心血管問題，但做運動時做得太操，收操時過於突然！我們運動時身體增加循環，讓心跳速度加快，血管呈現擴張的狀態；如果突然停止運動，我們的心跳速度變慢，但血管還是擴張的，這時血壓會下降。通常運動後三十到六十分鐘時，血壓是比較低的，容易讓人因而感到頭暈，若此時又伴隨脫水太嚴重，血壓會掉得更快。

什麼時候會血氧不足？



運動的時侯，肌肉組織需要更大量的氧氣，因此我們的呼吸速度和心跳速度都變快，讓更多帶有氧氣的血液流向肌肉。不過有時在做重量訓練或核心出力的運動時，我們會為了要支撐住重量，或為了撐住身體而不敢呼吸，或根本忘記呼吸，全身動彈不得上演暫時停止呼吸。這時血液中帶氧氣的含量不足，就容易造成腦部暫時缺氧而感到頭暈。



所以如果你發現自己頭暈是因為喘不過氣，或是忘記好好呼吸換氣，就先坐下來，深吸氣，慢慢吐氣，專注在調息上，反覆做個三分鐘後，再試著站起來看看還會不會暈。





什麼時候會血糖不足？



假如在運動後頭暈時，還伴隨著疲憊、發抖、頭痛、發冷汗，則可能是因為血糖變低，大腦獲取的葡萄糖不夠，而導致的頭暈。這比較容易發生在運動前太久沒進食者（早晨空腹去跑步），或本身是糖尿病病患的人身上。可以考慮在運動前喝點牛奶、豆漿、果汁，或是吃根香蕉，吃兩片鹹餅乾或能量棒這類不會讓你撐的很飽的補充品。

所以總結一下，我們要怎麼做才能避免運動後頭暈呢？



◎ 運動前，要喝足量的水，或喝牛奶、豆漿、果汁等，吃根香蕉或兩片餅乾。



◎ 運動中，不是一直踩下油門加速往前衝，不能只求「一鼓作氣」，要保持呼吸頻率，並持續補充水分。逐步提高自己的運動強度比較好，不要一下子練得太操。



◎ 運動後，收操時不要太急躁，說停就停，多給自己十分鐘做緩和的散步，找回呼吸速度，並繼續補充水分。



如果你覺得自己已經做到了以上幾點，還是在運動後容易頭暈，可以在運動前後都測量一下血壓、血糖，並就診諮詢醫師，檢查是否有其他身體狀況。

還有一些人在跑步、舉重、游泳完，不是頭暈，是覺得頭痛痛的！我們剛剛說，運動時心跳速度變快但血管擴張，而頭部血管擴張就容易讓人頭痛！所以大部分運動後的頭痛是「沒關係」的，沒有藏著什麼特殊的身體狀況，只是在激烈運動後血管擴張，讓人在運動的幾分鐘後感覺頭部抽痛，且通常這種的頭痛是兩側頭部都痛。

但如果你年紀已經超過40歲，突然在運動後頭痛，而且不是痛一下就結束，而是痛了好幾個小時，甚至還有其他症狀，像是頸部僵硬，眼睛看到雙重影像，或伴隨著嘔吐，就要小心，就醫找出原因，看是否要做影像檢查。

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