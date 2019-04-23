照護線上》經常睡不飽、一直很累的 – 慢性疲勞症候群（懶人包）

慢性疲勞症候群的好發族群，最常見是30幾歲到50歲的女性患者，但其實每個年紀都有可能發作，甚至孩童也有被診斷為慢性疲勞症候群的機會。女性患此病的機會是男性的二到四倍。

白映俞醫師



你會不會常常覺得很累呢？生活是有重量、有壓力的，每天忙得團團轉的我們，偶爾都有沉重感。然而有一群人的累更為沉重，無論是動動腦或動動身體都讓他們覺得好累，甚至休息多久都沒用，怎麼睡都睡不飽，一樣累。更特別的是，如果他們到醫院檢查，抽血、影像等結果都沒什麼問題。我們稱其為「慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome）」。

慢性疲勞症候群的症狀

主要症狀是連續六個月來，患者都覺得疲憊不堪，即使臥床休息仍不覺改善，嚴重影響日常生活的活動力。

患者還可能會有以下症狀：

● 注意力差

● 記憶力差

● 肌肉關節痛，但關節沒有紅、沒有腫脹

● 有感冒症狀

這些症狀可能會突然消失不見，患者又恢復到正常的狀況，但後來還是有機會再度復發。

為什麼會有慢性疲勞症候群呢？

醫學界現在還無法完整的解釋慢性疲勞症候群，大家對這個病的成因提出不少討論，像是：

★ 這會不會是種病毒感染？

確實有些患者認為自己是先有一個病毒感染後才開始有這類症狀發作的。研究EBV，HPV-6，德國麻疹病毒等病毒可能與慢性疲勞症候群有關，但並非每個得過德國麻疹的人後來都會很累是吧！究竟為何有些人後來發病，有些人不會，就是目前還無法解答的了。

★ 會不會是免疫系統出問題？

確實這類的患者免疫系統的功能似乎比較不好，但還不能確定這是慢性疲勞症候群這個疾病的「因」，還是「果」。

★ 會不會是荷爾蒙異常？或心理壓力太大？

慢性疲勞症候群患者抽血檢測起來，可能荷爾蒙的數值會有些異常，但異常的程度似乎與症狀嚴重程度不成正比。

所以目前還不確定慢性疲勞症候群的致病原因，很可能是綜合上述病毒感染、環境、心理、或內分泌，甚至基因遺傳等問題而導致的。

慢性疲勞症候群的好發族群

最常見是30幾歲到50歲的女性患者，但其實每個年紀都有可能發作，甚至孩童也有被診斷為慢性疲勞症候群的機會。女性患此病的機會是男性的二到四倍。

診斷慢性疲勞症候群

看到這裡你可能會想：「好吧！也有這樣的疾病呢！一直很累的一個病啊！」其實要下這個診斷並不容易。這樣的患者常是因為疲憊不堪而接受了很多檢查，想想看，血糖高也會讓人覺得累，飲食狀況失調也會讓人覺得累，所以當主訴是「覺得累」時，醫師會先看看患者是否有感染、糖尿病、心情差、癌症、營養不良等問題，因為這些原因也都可能會讓你很疲倦。要先排除這些可以治療、或可能致命的原因，才能說患者這是慢性疲勞症候群。

醫師在診斷慢性疲勞症候群時，會先排除以下幾個問題：

● 睡眠障礙：平常會失眠，常常睡不好或難以入睡，或有睡眠呼吸中止。

● 慢性疾病：貧血、甲狀腺機能低下、糖尿病、心肺功能欠佳、肥胖

● 神經精神疾患：憂鬱症、躁鬱症、焦慮症、多發性硬化、纖維肌痛症

以上疾病都可能會讓患者累累的，或有表現與慢性疲勞症候群相似之處，診斷前須先排除。不過這樣一來就代表著，慢性疲勞症候群患者常做了一堆檢查，卻好像都沒什麼問題。甚至患者本身雖然覺得很累，但人看起來還好，這樣的患者通常並不是眼睛凹陷、瘦骨嶙峋、站都站不直，病懨懨的模樣，沒有「病人」的樣子。

然而實際上，慢性疲勞症候群患者即使做一般運動量或工作量的事情，都覺得非常疲憊，愈來愈難應付工作或生活上的各種挑戰，平日生活壓力愈來愈大，甚至後來很難出門，無法工作，生活幾乎完全受限。

說了這麼多，請大家不要因為「有時候我覺得好累」，就自我診斷這個病！如果你常常都覺得疲憊，可以就診讓醫師找出讓你疲憊的原因究竟為何，並從多方面輔助，及時尋求幫助，才能活出健康。

本文經授權轉載自照護線上 經常睡不飽、一直很累的 – 慢性疲勞症候群（懶人包）

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