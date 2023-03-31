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照護線上》別等中風才發現！心房顫動症狀提醒、治療解析，心臟專科醫師圖文說明

黃醫師表示：早期的研究統計，無症狀心房顫動的比例約17%，隨著診斷工具的進步，2022年發表的研究顯示，無症狀心房顫動的比例高達25%，這些病患常常是在發生併發症，例如腦中風、肢體中風、甚至心臟衰竭之後，才被檢查出心房顫動。
照護線上

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2023/03/31 11:03

「醫師，我的心臟經常亂跳、心悸，而且我還會喘。」70歲的老先生摀著胸口抱怨。

亞東紀念醫院心臟血管內科黃姍惠醫師回憶，該名患者經過連續心電圖檢查後發現患有心房顫動，而且一天中有快7小時的時間處在心房顫動的狀態。經討論，患者接受了冷凍消融導管治療。

「（手術）隔天老先生開心地說他的症狀消失了，沒有心悸、也不會喘，終於解決長期以來的困擾。」黃姍惠醫師說，「老先生都有持續回門診追蹤，目前也沒有復發的狀況。」

黃醫師表示，心房顫動是相當常見的心律不整，可能會導致腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭，且整體死亡風險上升，及早診斷及治療，可以改善生活品質。

心跳過快、不規則，當心心房顫動

心房顫動是最常見的心律不整，黃醫師指出，發生原因主要是心臟左心房肺靜脈出口處有不正常的放電，導致心跳過快、不規則。

黃醫師表示目前台灣的心房顫動的盛行率約1.5%，若是超過65歲以上的族群，則每100人裡面可能就有4位罹患心房顫動；80歲以上的族群，大概每10人就有一位。隨著社會高齡化，心房顫動的患者越來越多，超過65歲以上的民眾是高風險族群，都應該留意是否有心房顫動的症狀或心跳不規則的狀況。

心房顫動亦很容易跟慢性疾病共同存在，例如高血壓、糖尿病、心血管阻塞的病史，還有一些較容易被忽略的病患，包括睡眠呼吸中止症、甲狀腺功能亢進等。若您有這些疾病，也應留意自己是否有心房顫動。

心房顫動可能無症狀，直到中風才發現！

黃醫師進一步說明，心房顫動最常見的症狀是心悸、心臟亂跳的感覺。由於心跳過快，病患有時候會感到胸悶、喘，或因心跳過快導致心肌缺氧引起胸痛，以及心臟輸出量可能不足，而導致頭暈、無力。

值得注意的是，部份心房顫動的病患沒有明顯症狀。黃醫師說，早期的研究統計，無症狀心房顫動的比例約17%，隨著診斷工具的進步，2022年發表的研究顯示，無症狀心房顫動的比例高達25%，這些病患常常是在發生併發症，例如腦中風、肢體中風、甚至心臟衰竭之後，才被檢查出心房顫動。

由於心房顫動發作時，心房無法有效收縮，所以在左心耳可能漸漸形成血栓。黃姍惠醫師解釋，這些血栓若隨著血液流出心臟，就可能在身體各處造成栓塞，流到腦部會導致腦中風、流入冠狀動脈會導致心肌梗塞、流入腎動脈會導致腎臟中風、流入周邊動脈則會導致肢體中風。

此外，有些病患長期處在心房顫動的狀態，會導致心臟擴大，使瓣膜功能逐漸退化，而出現心臟衰竭的症狀。
因為可能出現腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭等嚴重併發症，如果沒有積極治療，心房顫動患者比起一般人中風的機率是5倍以上、心臟衰竭的機率是3倍以上、整體死亡風險是2倍以上！不得不慎！

積極治療預防中風

透過心電圖檢查可以診斷出心房顫動，但因為心房顫動可能是陣發性，所以只做一張心電圖未必能夠剛好遇到心房顫動發作。黃姍惠醫師說，這時候就需要做連續式24小時心電圖，甚至需要7天、14天的心電圖檢查，才有辦法確定診斷。

心臟科醫師會依據病患的風險，來幫病患決定是否需要抗凝血劑，黃姍惠醫師說，如果是高風險的患者，需要終生服用抗凝血劑；如果是陣發性，或處在持續性心房顫動，有機會做心律的控制，一般會給予抗心律不整的藥物。如果抗心律不整藥物無法改善，就會建議進行導管消融治療。

心房顫動導管消融治療包括「傳統電氣燒灼術」與「冷凍消融術」，黃姍惠醫師解釋，這兩種做法的目的都是要封堵源自肺靜脈的異常電氣訊號，讓亂跳的訊號傳遞不出來，讓心臟維持正常律動。

封堵的方式不同：傳統心導管電氣燒灼手術，是利用熱能在肺靜脈口附近一點一點地燒灼，造成一個點狀的圓圈；而冷凍消融術是將一個球囊，放在肺靜脈出口處，然後將液態笑氣注入球囊中，使球囊溫度降到攝氏-55度，來冷凍肺靜脈出口的組織，製造一圈連續的傷痕。

「傳統電氣燒灼術」與「冷凍消融術」都可以藉由3D立體定位的輔助，達到導管手術所需要的精準度。黃姍惠醫師說，傳統電氣燒灼術得一點、一點的燒灼把肺靜脈出口圈起來，手術時間大約需要4個小時；至於冷凍消融術能夠一次冷凍整圈肺靜脈出口，大幅縮短手術時間至2個小時，而且較不會有破裂、心包膜填塞的風險，有助提升安全性。

兩種導管消融術的成功率相當，約8成患者的症狀有顯著改善，約6成患者不再復發心房顫動。

貼心小提醒

心房顫動是最常見的心律不整，可能會讓人感到心悸、頭暈、無力、胸悶、呼吸急促，但約25%的人沒有明顯症狀。黃姍惠醫師強調，由於心房顫動會增加中風、、心肌梗塞、心臟衰竭的風險，所以不管有沒有症狀都要與醫師討論，及時採取合適的治療。

年紀越大，越容易出現心房顫動，超過65歲的民眾是高風險族群，都應該要注意自己的狀況，或做心電圖篩檢，才能早期發現、早期治療！

本文經授權轉載自【照護線上】別等中風才發現！心房顫動症狀提醒、治療解析，心臟專科醫師圖文說明

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