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健康醫療網》全球3／5肺癌發生在亞洲！19位專家建議「這樣做」降低死亡率

亞洲國家肺癌篩檢計畫，專家們建議應制定一套LDCT篩檢準則及檢後追蹤的配套辦法，並納入綜合肺部保健方案。
健康醫療網

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2023/09/20 12:25

根據WHO統計，全球約有五分之三的肺癌病例發生在亞洲，估計全亞洲約有超過130萬名肺癌患者。《胸腔腫瘤學期刊》上發表了一篇集結亞洲19位專家的最新共識報告，指出要降低肺癌死亡率應加強篩檢的普及，並強烈建議應從傳統胸部X光檢查，轉向LDCT篩檢（低劑量電腦斷層）。

《胸腔腫瘤學期刊》上發表了一篇集結亞洲19位專家的最新共識報告，指出要降低肺癌死亡率應加強篩檢的普及，並強烈建議應從傳統胸部X光檢查，轉向LDCT篩檢（低劑量電腦斷層）。（https://www.freepik.com/）

LDCT篩檢助早期發現、治療　但亞洲多國未納篩檢計畫

台灣自2022年7月1日起將肺癌篩檢納入第五癌篩檢，進行肺癌早期偵測計畫，補助高風險族群每2年1次免費LDCT篩檢。身為19位專家共識之一的台大醫學院內科教授楊泮池表示，台灣是全球第1個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

根據國健署資料顯示，計畫施行1年已有逾4萬9千人接受篩檢，並找出531名確診肺癌個案，早期個案占85%，顯示LDCT篩檢確實有助於早期發現肺癌，讓患者儘早接受治療，提升肺癌存活率。

不過專家在報告中指出，大部分亞洲國家， LDCT篩檢仍未在常規肺癌篩檢計畫中施行，多數是因為知覺成本、補助、缺乏設備與專業人員、無明確準則等問題，此外還須面對不願接受檢測的高風險族群。

為了克服這些困難，專家們建議應制定一套LDCT篩檢準則及檢後追蹤的配套辦法，並納入綜合肺部保健方案，例如推動國家級的篩檢計畫，以加強肺部篩檢計畫及後續照護的普及。

LDCT篩檢頻率、族群　專家建議「這樣做」

此外，專家共識中也建議，針對接受常規健康檢查發現異常且持續暴露於危險因子的患者，應每年進行LDCT篩檢，而像重度吸菸者這類高風險族群則應每年進行2次LDCT篩檢。

楊泮池教授表示，專家呼籲亞洲各國應盡速啟動肺癌高風險族群的LDCT篩檢計畫，且應廣泛介紹這項更精密的篩檢方式，不僅能提高肺癌的早期發現，也有更高的機會提升治癒率。

另外，專家們也進一步呼籲，應將戒菸計畫納入肺癌篩檢計畫之中。此外，北榮胸腔部部主任陳育民表示，空汙也是一項危險因子，已有多篇國際研究指出長期暴露於空汙環境與肺癌的高關聯性，未來也應將此族群納入LDCT篩檢條件。

專家們也一致認為，無論吸菸與否，應考慮將遺傳和人口統計等因素納入肺癌高風險族群的篩檢條件，並認為記錄針對從未吸菸者的風險因子國家數據報告，包括年齡、肺癌家族史、其他癌症史、二手菸以及暴露於室內（烹飪和加熱煙霧）和室外空氣污染等，也有助於當地政府建立肺癌篩檢計畫。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 全球3／5肺癌發生在亞洲！19位專家建議「這樣做」降低死亡率

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