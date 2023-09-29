自由開講》臺灣市容慘輸日本嗎？「共好世代」的臺灣前「景」

◎蔡哲明

臺灣市容慘輸日本嗎？我們周遭充斥鐵窗、雨遮以及鐵皮加蓋已司空見慣，對比日本就連老舊公寓都能保持整潔乾淨，主要在於實行《景觀法》來強制要求市容建築，難怪臺灣遭戲稱為「進化過的東南亞」。

當《景觀法》醞釀20年尚未闖關，就有必要集結官產學界共同努力，「中華景觀協進會」第一屆成立大會日前舉行，無疑是為臺灣城鄉再生注入新血，協進會標榜共生、共榮、共好為成立宗旨；未來除了要替國內培養青年人才，期待能在未來「公共工程」嶄露一條鞭的專業水準。

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臺灣市容慘輸日本嗎？我們周遭充斥鐵窗、雨遮以及鐵皮加蓋已司空見慣，對比日本就連老舊公寓都能保持整潔乾淨，難怪臺灣遭戲稱為「進化過的東南亞」。（資料照）

景觀工程涵蓋「營建技術」、「環境植生」、「美學文化」的複合專業實務領域，因此需要景觀或養護技術士、景觀工程師、設計監造工程師，才能共構一個都市計劃，打造景觀專業的產業鏈，加深人為建設與自然地貌的景觀態樣。臺灣本身蘊含豐富的歷史文化，如果公共景觀沒有長期持續「規劃維護」，便難呈現歐洲國家在景觀造鎮既整齊漂亮又富有特色水平的層次。有鑑於此，「中華景觀協進會」將從培養基礎技術人才著手。

國內景觀技術人才普遍都將臺灣景觀大獎（ TILA Landscape Awards ）視為最具代表性及國際性的獎項，但在路面街道卻充斥各種「NG景象」，例如發黑外牆、電線管線、冷氣室外機、雜亂無章的招牌等，恐難符合「生態、生活、社會、文化」的造景使命，期待未來「地表以上，建築之外」的開放空間全盤考量，透過優秀的景觀團隊通力合作，共同致力臺灣優質的景觀未來。

回顧臺灣景觀專業已有40多年歷史，仰賴官產學前輩的耕耘、推廣、發揚，目前已有景觀高普考、景觀技術士證照考試以及各縣市景觀總顧問等實際成果，隨著地球環境的劇烈變化，未來也將併入人工智慧與AI技術，並以企業永續經營的ESG（環境保護，Environment、社會責任，Society、公司治理，Governance）為其宗旨，「中華景觀協進會」也將帶領會員實踐聯合國SDGs「2030永續發展目標」。當桃園市政府為提升城市景觀而修訂「城市景觀3法」，放寬開放空間景觀水池設置標準、外牆裝飾樑柱和造型遮陽板不計入建築面積，顯然已經逐步地方深根，也有助於帶動桃園整體發展。

期待臺灣未來《景觀法》結合學術專業在分門別類、建築大小、風格色調等不同歧異上解決問題，同時融合設計、園藝、景觀三元素，如同「中華景觀協進會」理事長藍麗珠勉勵「景觀界」的每一人，從感動到行動中「培育人才」並將「景觀志業」當作使命。「忘記背後，努力向前」這個宗旨要將造景藝術融合規劃、保育、管理，先行整合官產學共同改善人類生活的開放空間，同時保護重要的自然或歷史地景，後再期待政府效法其他國家加速通過《景觀法》，別讓臺灣街景彷彿置身未開發國家。

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