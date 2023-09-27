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自由開講》不該因為雞蛋，全盤否定陳吉仲的努力

2023/09/27 11:09

◎楊豐榮

隨著雞蛋事件的爆發，陳吉仲在19日舉行澄清記者會後宣布辭職，回顧他的政治生涯，自2016年5月20日擔任農委會政務副主委以來，一路歷練到升格後的農業部部長。

前農業部部長陳吉仲。（資料照）

在他任內，實現了三保一金的農民福利體系、農田水利會升格為公務機關、成功防堵非洲豬瘟和台灣口蹄疫拔針，並解除遠洋漁業黃牌警告等多項政策與措施。

當然，在推動各種政策背後，總會引起正反不同的意見辯駁，從鬆綁美國豬肉進口到走私貓安樂死，再到最近的台灣本土雞蛋供應問題，這些爭議都為他的政務生涯，增添顛簸。

自2021年12月開始，雞蛋價格不斷上漲，2022年全球多國爆發禽流感，2023年台灣開始面臨雞蛋供應不足的情況。這一切與雞隻換羽機制、雞蛋需求量增加、消費者預期心理導致囤購雞蛋等因素有關，讓台灣面臨雞蛋價格上漲和消費者無法購得雞蛋的問題，並掀起一連串民怨和爭議。

對此政府採取了多重措施，包括調度雞蛋、調節冷鏈庫存，並改善傳統養雞場。同時，也開始進口雞蛋，以緩解供應壓力。然而，進口雞蛋政策也引起一些爭議，包括：雞蛋耗損過高、雞蛋冷鏈保存，以及近日鬧得沸沸揚揚的進口雞蛋流向不透明的問題。

筆者作為一名農家第三代，對於近期新聞媒體對陳吉仲的攻擊感到不捨。陳吉仲的雞蛋進口政策的初衷是為了穩定價格並確保供應，但在細節處理上因不夠精確及細膩，導致了民眾對政府的不信任。

儘管這件事件可能會影響陳吉仲的聲譽，但筆者相信，台灣社會不會忘記他對農業與農民的貢獻，有朝一日，歷史會還他公道。也希望蔡政府能亡羊補牢，以此為鑑，檢討進口蛋政策，挽回民眾對台灣食安的信心。

（室內設計師、YouTuber）

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