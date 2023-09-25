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社論》破解政客挑起「仇恨值」圖謀

2023/09/25 05:30

陳吉仲請辭農業部長獲准，府院高層最後點頭的原因是擔憂在野黨攻擊影響未來調節需求，加上陳也表明已身心俱疲。（資料照，記者廖振輝攝）

因為「蛋蛋危機」遭受藍白陣營全面抹黑、攻擊，前農業部長陳吉仲請辭負責。近年來，陳吉仲推動多項改革，繳出亮眼成績，卻承受藍白的猛烈砲火，最後下台盼能止息紛擾；此種下台模式，令人想起疫情期間的防疫指揮官陳時中，以及台北農產運銷公司前總經理吳音寧，都是被貼上「仇恨值最高」標籤的代罪羔羊。

陳吉仲下台的關鍵字是「仇恨值」。這個近年政壇流行的術語，是藍白進行政治鬥爭的一頂「血滴子」，法寶一出，對手「人頭落地」，幾乎無一倖免。陳吉仲任職農業部門期間，重大政績包括︰「規劃農民三保一金福利體系」；「防堵非洲豬瘟、口蹄疫拔針」；「突破中國對台灣農漁產品禁止輸入，開拓替代、高端市場」等。儘管成果豐碩，卻宣傳不力，導致一般民眾無感；反而一旦有爭議事件發生，往往反擊無力，一路挨打，形同被戴上「貪腐無能」的帽子，遊街示眾。到了民怨火山即將爆發之際，只好辭職下台，以消弭一場政治風暴。然而，辭職並不是認罪、認錯，下台也不能與無能畫上等號。陳吉仲的案例如此，陳時中、吳音寧亦復如是。以陳時中為例，全球疫情蔓延時，對外，成功防堵病毒入侵，尤其對病毒起源的中國，予以全面阻絕；對內則嚴格執行「清零」，讓民眾曾擁有一段連續「加零」的小確幸，而每日召開記者會，公布疫情現況與抗疫措施，有效穩定疫情時慌亂的人心。那時候「順時鐘」是一種民意主流，陳時中的好感度極高，哪有什麼「仇恨值」？遺憾的是，疫情後期，台灣亦比照多數國家採取「與病毒共存」，病毒開始在社會蔓延，最嚴重時一天數萬病例，陳時中的「抗疫價值」降低，藍白陣營開始見縫插針，瘋狂反攻，以片面、不實的訊息抹黑、質疑，遂使陳時中由「神壇」跌落，成為當時「仇恨值最高」的官員，導致其以抗疫超級戰將之姿決戰台北市長之役，竟然慘敗落選。

藍白陣營製造仇恨值，有一套固定的操作模式，可以在疫情期間的疫苗問題上，看到清楚的手法。疫情之初台灣缺乏疫苗，藍白砲擊政府無能，要求大量向國外購買，以及獎勵國內廠商研發。但是，當日本贈我AZ疫苗，解決我燃眉之急，他們便質疑那是過期品，防範病毒效果不佳。另外，藍白陣營特別青睞的德國BNT，中國廠商已取得代理權，且在我方購買上設置政治障礙。但藍白不敢質疑中國，卻反控民進黨政府「擋疫苗」。而民間捐贈BNT，時程一再延宕，同樣也被抹黑為「擋疫苗」。在國產疫苗方面，高端研發成功，並取得政府的緊急使用授權（EUA），本是台灣之光，藍白政客卻產生莫名的憎恨，攻擊民進黨政府「謀財害命」。所謂謀財者，為圖利廠商、官商勾結、炒作股票；「害命」者，乃指疫苗無效，讓施打者無法對抗病毒，甚至因染疫而病故。「謀財」如此嚴重的指控，至今提不出任何證據，證實只是一種惡意的臆測。至於對高端疫苗的質疑，日前世界衛生組織與高端簽署疫苗技術授權協議，成了COVID-19疫苗全球首例，等於為高端疫苗做了最有力的背書。但是，那些指控政府「謀財害命」的藍白政客卻沒有人出來道歉，好似這場世紀大謊言從未發生過。

今年的缺蛋危機，又是藍白大展身手的機會。今年初因全球禽流感導致缺蛋，他們要求政府不惜巨資大量進口雞蛋以解決蛋荒。首先，陳吉仲執行進口雞蛋專案，達成調節市場供需的平衡，但藍白政客開始變臉，攻擊陳吉仲圖利特定廠商。其次，進口蛋不能完全釋出，否則將損及本地雞農的利益，因此造成有些庫存蛋過期，必須銷毀，又被藍白政客批判是浪費人民的納稅錢，試圖挑起社會矛盾。此外，有廠商標示錯誤的個案發生，他們見獵心喜，大作文章，把進口蛋說成「毒蛋」，一旦誤食，重則可能致癌，輕則上吐下瀉，造成社會恐慌。從缺蛋到壞蛋、毒蛋，幾番鋪天蓋地的攻擊，使得有功於解決蛋荒的陳吉仲被烙上「仇恨值最高」印記，導致一個擁有農業專才，且充滿改革熱情的部會首長，好像犯下滔天大罪般離開了崗位。

誠然，執政者應該接受理性的監督，有弊端爆發更須究責改正，但藍白陣營的許多作法，名為監督，實則是政治鬥爭。例如拋出片面或假訊息，斷章取義或加以竄改，「攻其一點，不及其餘」，所有火力集中攻擊敵人的「阿基里斯腱」（Achilles heel，源自希臘神話，意即致命的弱點）。在有心人士刻意操弄下，仇恨值一詞已經成為台灣的阿基里斯腱，而藍白政客蓄意挑起仇恨值的作法，恐怕會讓台灣社會陷入彼此仇恨、對立狀態，無法理性對話與溝通，最終使一個公義社會瀕臨崩潰。

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