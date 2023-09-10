自由廣場》農業部小公務員的心聲

◎ 林玲

當時一心想讓全國民眾都吃得到雞蛋，我現在卻像被萬箭穿心…。

當初想盡辦法要讓民眾買得到平價雞蛋，不用被兩倍以上黑市價格剝削，也不用再排隊擔心吃不到，如今卻換來排山倒海的攻訐，不只攻擊我們圖利業者，甚至說我們謀財害命，我們到底做錯了什麼？

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回想今年二月中，我們知道國內雞蛋產量不足，所以每天開會到晚上九點，辦公室總是燈火通明，都在聯繫國內的加工業者，拜託他們能不能把手中的殼蛋先釋出給消費者，我們再將液蛋調度提供業者加工使用。蛋雞非常敏感，氣溫急遽變化就會生不出蛋，近年因極端氣候和疫病影響，產量劇降，一旦生產不足，我們會透過加工蛋換出殼蛋到市場的調度方式來滿足各方需求。

但今年情況不同，全球禽流感大爆發，台灣也受到禽流感影響，病毒來勢洶洶，防檢署的同仁告訴我們，這是歷年來致死率最高的病毒株，加上蛋雞在冬天本就因低溫影響而減產，曾經每天缺蛋100多萬顆，與往年相比，缺口量雖沒異常過高，但民眾擔心吃不到蛋而排隊買蛋，連我阿姨本來只買一盒的，也改成一次買三盒放冰箱，整體雞蛋越來越供不應求。

當時每晚開會都在討論要不要進口，但進口就怕衝擊國內蛋農的收益，而若不進口，又無法滿足消費者的短期需求，十分兩難，該如何權衡，大家不斷爭論，你來我往。

當時承受各方要求我們儘快進口的壓力，立委、議員罵農業部為什麼不趕快進口？為什麼動作這麼慢？加上有雞農反映，他們一早開門，外面已經有人排隊搶蛋，拜託政府趕快進口雞蛋，經過多方考量，最後才公布「雞蛋專案進口」而且限定期程，就是希望既照顧消費者也要照顧到雞農。

接下來的第一個挑戰，就是要去哪裡找蛋？殼蛋向來是從日本、美國、澳洲進口，其他國家根本都是從零開始，不是打一通電話，人家就會把蛋奉上，貿易商必須找到當地農場、當地出口商接洽，而蛋也不是雞說生就生，因此還得從中攔截別國的訂單，才有辦法在三、四月進口台灣。

殼蛋主要來源的美日澳都遭遇嚴重禽流感，美國撲殺了5700萬隻，日本撲殺了1478萬隻，以比例而言，日本更嚴重，我們和日本去年原有簽訂長約，但到十一月，突然告知無法再出口雞蛋來台，瞬間斷了日本這條線。而原本握有美國訂單的業者，也到處找蛋源卻因對方正在復養而無法供蛋。澳洲方面，因各國訂單早已排定，想要搶單必須費盡心力去交涉，哪是一通電話就搶得到？

為了要在三月底前進口足夠數量來台，畜牧司的同仁，每天是一通電話接著一通打，主動詢問各家業者，目前能搶到多少訂單？遭遇到什麼困難？我們可以提供什麼協助？ 農業部上下總動員，從部長、次長們、主秘到畜牧司同仁，一群人都開會到九點多。

第二個挑戰還要和對口國家談妥檢疫條件，除了原本就有進口台灣的美日澳，這次專案進口有許多是頭一次出口雞蛋到台灣的國家，雙方必須先談定檢疫條件，防檢署同仁與對口國來回溝通，卻不敢因為趕時間而輕忽，因為這是確保雞蛋對消費者安全的第一關。

其中巴西的時間剛好和台灣日夜顛倒，我們半夜還在跟當地的防檢署和外交部同仁連絡，確認巴西政府核可台灣為可出口國家了沒？盯著駐巴西同仁的訊息，直到看見巴西官方網站放上台灣的名字，才鬆一口氣，歡呼「雞蛋可以來台灣了！」

緊接著第三個挑戰則是搶航班、搶船運，拿到檢疫證明後，空運和船班又是大考驗，非常感謝交通部幫忙協調航班，現在有人批評澳洲雞蛋空運一顆最高要補貼三十二元，我就回想到，當初就是因為急著要在三月底前進口，業者在澳洲找到蛋源後，我們當然要用最快速度把雞蛋送來台灣，自然選擇一天就能抵台的空運，不然難道要搭廿天的船運？

這段期間，有的國家原本都談好檢疫條件了，卻突然不肯開放出口雞蛋到台灣，整批談好的訂單都送不出來，有時甚至是來自國際政治現實的壓力，變動性真的很大，害我們每天提心吊膽，心情宛如坐雲霄飛車，我們甚至有同仁直接飛到馬來西亞駐地一個月，就是要在現場緊盯，以因應發生狀況時，有台灣官員在當地與對方政府溝通。

雞蛋專案進口是經過農業部、外交部、交通部、經濟部等跨部會的努力，才能在三月底前成功進口，三月之後還能穩定進口，建立滾動安全庫存。沒日沒夜的努力，就是要讓國人買得到蛋並吃得起蛋，不用排隊搶蛋，不必被哄抬蛋價，幫大家顧好荷包，但最近的批評，竟把我們說成謀財害命、圖利業者，真是非常傷心。

（作者是農業部公務員）

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