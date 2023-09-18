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自由開講》莫讓雞蛋變「政治髒彈」

2023/09/18 09:50

◎蘇治芬

雞蛋，營養味美的民生必需品；髒彈，恐怖份子用核廢料製作的汙染物。在全球蛋荒中，政府努力穩定雞蛋供應與價格，卻遭特定人士惡意扭曲，有如把餐桌上的雞蛋，變成破壞社會秩序的「政治髒彈」。

世界衛生組織統計，去年起全球共81個國家爆發H5N1禽流感，造成上億隻蛋雞被撲殺。而極端氣候及俄烏戰爭產生的飼料價格飆漲亦重創雞蛋生產。從紐西蘭、日本、歐洲到美國，雞蛋價格的年成長率在28%到400%不等。由於農產供應鏈複雜度堪比半導體，種雞與種蛋仰賴進口的我國，雞蛋供應深受國際影響。

在全球蛋荒中，政府努力穩定雞蛋供應與價格，卻遭特定人士惡意扭曲，有如把餐桌上的雞蛋，變成破壞社會秩序的「政治髒彈」。（資料照）

要在全球蛋荒中短期平抑價格，政府必須創造貿易商「幫臺灣搶蛋」的誘因，所謂「專案進口」就是補貼「有辦法拿到雞蛋」的貿易商，除去其進口雞蛋產生的關稅與貨物稅等成本、避免增加消費者負擔。這樣的措施並非政府採購，卻有在野黨總統候選人「竹篙湊菜刀」，對「已確實供應雞蛋」的貿易商回頭亂套不相干的政府採購法規定，就為將「有蛋才有」的補貼抹黑成利益輸送。

由於部分洗選業者不熟悉國產與進口雞蛋差別，產生所謂「誤標效期」，衛福部也依法行政、開罰處分。由地方派系豢養的偽專業網紅卻越說越荒謬，在毫無證據下就誣指桃園夜市食物中毒事件，也是進口雞蛋所致。連明明使用鴨蛋的蛋黃酥，也有網路謠言指稱會因使用進口雞蛋而產生食安風險。

而若要根本改善雞蛋產業體質，必須輔導產業升級。傳統的高密度開放雞舍、「強制換羽」等措施，近年既面對動物福利與環保標準的質疑，競爭力也無以為繼。我更憂心的是，政府近年積極為雞蛋產業推動科技化新型雞舍、強化洗選機制等強本措施，亦將毀於由特定人士所丟出的「政治髒彈」。

全國養雞戶與消費者的權益，不該淪為野心家的焦土戰場！我們譴責坑害全民的謊言，但當「政治髒彈」已再次影響雞蛋市場的平穩，行政院與農業部絕不該消極被動、坐視不管！

（立法委員）

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