自由開講》慎防中國以和平為名破壞台梵關係

教宗訪問蒙古期間，曾公開表示中國大陸天主教友除了教友身份之外，同時也具有中國的公民的身份，意即天主教友必須遵守中國的法律。（AP）

劉博文

根據《梵諦岡新聞社》報導，教宗方濟各已派遣義大利籍樞機主教Matteo Maria Zuppi前往北京，尋求中國在烏克蘭和平及人道救援方面之協助。

Zuppi樞機目前除擔任義大利天主教主教團主席及波隆拿教區主教之外，先前更被教宗方濟各任命為宗座私人烏克蘭和平特使。在其擔任特使期間已經先後與烏克蘭總統澤倫斯基及美國拜登總統會面，表達教宗對於俄烏戰爭之追求和平立場。據外媒報導，Zuppi樞機此次前往中國教廷事先已諮詢華府及北約當局之意見，其在北京期間或將與中國領導人會面。

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教宗日前於訪問蒙古期間，曾公開表示中國大陸天主教友除了教友身份之外，同時也具有中國的公民的身份，意即天主教友必須遵守中國的法律。教宗此一明顯向北京當局示好的舉動，再加上教宗私人特使的中國之行，不禁讓人擔心中國是否會以謀取和平為藉口，加強與教廷的官方接觸。教廷對於俄烏戰爭所導致的人道危機高度關注，是否會因此而進一步與中共官方就雙方之分岐達成和解，值得我們持續觀察。

（美國加州律師）

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