社論》面對縱橫捭闔的國際外交新形勢

在印度舉行的二十國集團（G20）領袖會議週日落幕。這一大型集會，是經濟合作的論壇，並非解決地緣政治與安全議題場合，但中美對抗、疫情和戰爭導致全球政經局勢丕變，今年又因中國、俄國元首缺席，各方原先預料難以提出共同宣言。事經東道主莫迪總理折衝，宣言不但提早出爐，還就全球經濟主要課題達成若干結論，是印度的一大外交勝利，有助它成為各國「值得信賴的夥伴」。

這次高峰會，是G20自一九九九年成立以來，首次由印度主辦。除了各國領袖參加兩天會議，雙邊或多邊的會外會也為成員所重視。中國領導人習近平八月下旬剛參加金磚國家峰會，這次更重要的G20卻缺席，各方揣測甚多，官方諱莫如深。凸顯的是專制體制下的不透明，有如前外長秦剛七月間突然失蹤並遭解職，外界至今也莫名。俄國總統普廷同樣沒與會，讓莫迪對峰會「只許成功」的心意更為堅決。

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歷來G20峰會，閉幕大都有共同宣言。宣言主要是不具強制性的決議，各國即使未落實，也沒有明確後果，形式作用大於實質。不過，印度首次主辦，莫迪把宣言視為成敗關鍵，在積極斡旋之後，對烏俄戰爭的敘述終於取得共識。但宣言以「發生在烏克蘭的戰爭」表述，與去年印尼峇里島宣言引聯合國決議強烈譴責俄羅斯侵略相較，措辭明顯弱化，招致批評。

類似場景，上週也見諸印尼雅加達。東南亞國家協會峰會在會後聯合聲明中，重申一九八二年《聯合國海洋法公約》，維護及促進南海和平、安全、穩定，強調航行及飛越自由，但隻字未提中國在南海填海造陸、軍事化行動及新版地圖的爭議。印尼大報《雅加達郵報》直指「東協在南海議題上保持沉默」，也為討論已二十年的制訂「南海行為準則」前景投下陰影。

無論如何，新德里峰會納入非洲聯盟成為G20正式會員、成立全球生質燃料聯盟、增加氣候變遷融資、改革國際貨幣基金及世界銀行、改善全球債務問題等，都在全文八十三個段落的宣言表達，以凸顯峰會「吾人同在一個地球，一個家園，一個未來」主題。其中，新納非洲聯盟為常任成員，使這個五十五國組成、人口十四億的非洲大家庭與歐盟在G20同聚一堂，有助後進的全球南方國家在G20的聲量，是峰會一大成就。

峰會之外的會外會，成果最著的當屬打造「印度─中東─歐洲走廊」。美國、歐盟、印度、沙烏地阿拉伯、阿聯等簽署備忘錄，規劃建立連接印度、中東和歐洲的海陸貿易走廊，包括海運與鐵路，鋪設電纜及氫能管線，被視為與中國的「一帶一路」抗衡。習近平二○一三年提出「一帶一路」，包括海陸的「新絲路」。然而，十年來成效不彰，不少後進國家落入「債務陷阱」；義大利最近表明退出，更如雪上加霜。這次美、歐、印、沙等大國另起爐灶，從印度出發的「現代香料之路」如穩紮穩打，可望打出南亞、中東基礎建設新局面。

另外，美國總統拜登在G20閉幕前，即往越南訪問，與河內當局宣布提升雙邊關係為「全面戰略夥伴」。兩個曾兵戎相見的國家攜手，顯示面對南海、產業供應鏈重整等軍事、外交、經濟新形勢，正加強合作。其中，新關係容許越南從美國採購軍備，一如拜登在新德里與莫迪達成協議，印度將從美國購買無人機並加強國防工業、科技合作，都旨在促進印、越兩國於美國印太夥伴關係中更積極投入。

國際外交的縱橫捭闔，近半個月來從金磚集團、東協到G20峰會，顯示面對多變的世局，主要國家動作頻頻。事實上，即將登場的聯合國大會，據報導習近平可能也不出席，將為十一月在舊金山舉行的亞太經合會（APEC）年會增添不確定性。此外，也有報導指中國或盤算把擴大成員的金磚集團，質變為其主導的G7。然而，金磚十一國有四個民主國家，四個專制國家，兩個君主國家，一個神權國家。其中，印度和中國矛盾尖銳，沙烏地阿拉伯和伊朗對立嚴重，埃及和衣索比亞互不相容；中國要主導這一組織，談何容易。

處此國際大勢，我國自應盡其在我，積極尋求突破。APEC是我國參加的國際組織，多年來我們的元首卻不能與會；聯合國排除我國加入，不符包容普遍原則。兩者都與中國打壓有關，如今國際情勢丕變，美國眾議院認定聯大第二七五八號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。美國的台灣僑民近日已就此展開活動，面對得道多助的有利環境，台灣更須加倍努力。

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