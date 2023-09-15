自由開講》社會青年對國家希望工程的觀察與建議

楊豐榮

9月12日，賴清德總統候選人召開第二場國政記者會，宣布了他的選舉政策，主題聚焦於0-22歲，投資未來世代。

賴清德將這個計畫分為三個階段。首先，是0至6歲幼兒階段。政策主要聚焦於資助家長、改善托兒環境、擴大托兒時間、提高托兒品質，並提供更靈活的育嬰假期和育兒輔導員協助。

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但這不免讓人擔心現有的托兒中心是否能負擔這樣的人力？以及是否會因每位老師可接納的學生數量下降，使托兒中心不顧場地大小應聘更多老師，進而影響孩子的受教品質，這方面或許需要政府協助確保孩子們的權益。

賴清德召開第二場國政記者會，宣布他的選舉政策，主題聚焦於0-22歲，投資未來世代。（本報資料照）

第二階段，針對的是6至18歲兒少階段，強調高中職免學費、建立友善學習環境、培育全球公民、優化兒童心理健康照護和提升特殊教育品質。

其中，筆者最為肯定賴清德願意支持這個年齡層孩子可能面臨的身心健康問題。這些孩子可能在學校遭受暴力，或受到家庭環境對其身份認同的影響，而感到不確定或困惑，政府願意完善相關機制，建立友善的校園環境，將對這些孩子的成長帶來莫大幫助。

然而，這也衍伸出家長是否能夠適應學校教育模式的變化，特別是當孩子的教育方式發生改變時，是否能夠幫助家長改變他們的思維模式，這將會是影響該政策是否成功的因素之一。

第三階段，則是18至22歲青年階段，包括：私校學費補貼、提升技職體系、為學生提供海外圓夢基金、租房補貼以及鼓勵青年參與地方創生和創業等，顯示政府對於青年未來的遠見。

其中，私校學費補貼和海外圓夢基金不僅為弱勢家庭的孩子提供了出國見世面的機會，也讓這些孩子能夠與其他人站在同一起跑線，有均質的發展機會。 綜上所述，這些政策讓家長能夠更明確地想像未來如何育兒，進一步幫助他們規劃未來。也給青年、兒少更平等的發展機會，能夠追尋自我理想的實現。筆者也期待賴清德接下來能夠提出更多、更詳盡的政策和執行方案，兌現其對未來世代的承諾，打造一個公義永續的社會。

（室內設計師和YouTuber）

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