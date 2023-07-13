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自由開講》賴清德居住權三大對策，強化保障民眾居住需求

2023/07/13 15:20

 陳淑恩

近期賴清德副總統提出「居住權三大對策」，其中，2032年達到協助百萬租屋家戶總目標最令社會大眾支持！在民進黨政府奮力達標的同時，我更關注這幾年發生在社宅裡面的人情故事。

在高雄的社宅故事，有一個令人印象深刻的例子，陳菊前市長任內，於高雄都會核心區即俗稱的蛋黃區，將舊的警察宿舍重新改建成社會住宅，有保留給年輕人的青年戶，也有給長輩的長青戶，照顧租屋市場上較弱勢的年輕人及老年人。

賴清德副總統提出「居住權三大對策」，其中，2032年達到協助百萬租屋家戶總目標最令社會大眾支持。（本報資料照）

搬進去的高雄年輕夫妻受訪提到：「因為是青銀共居，住戶會彼此互相幫忙。孩子們習慣下午時間在一樓的「好客廳」寫作業，鄰居爺爺奶奶就會幫忙照看。人跟人之間彼此有更多的情感連結」。住戶這麼好的回饋，更鼓舞了地方首長與中央合作共建社宅的決心，高雄陳其邁市長上任後推出萬戶社宅計畫，成為六都社宅成長率最快的地方首長。

而桃園的社宅也不惶多讓，鄭文燦前市長主導的中壢一號社宅，旁邊還有一間社福大樓，有非營利幼兒園、市民活動中心、托嬰中心、社區照顧關懷據點、親子館、社區長照機構等多元社福設施。試想，需要幼托的年輕小家庭、需要長照的老年人，住進這類社宅可以減輕租屋負擔，更享有的便利的公共服務。這麼好的德政，為什麼還有地方首長沒有跟上呢？

賴副總統的政策，是在蔡英文總統8年20萬戶社宅政策的既有基礎上，預計未來8年再加上13萬戶直接興建社宅、17萬戶包租代管，2032年達到50萬戶社宅，以及持續每年50萬戶的租金補貼，這樣計算下來，是以類似雞尾酒療法的多元方式想辦法達成居住正義。

搭配賴副總統在台大、政大演講提到，透過土地多元取得、多元方式興辦社宅及擴大租金補貼，相信是有機會達成的。屆時，將可大幅度滿足青年租屋、小家庭租屋、以及長輩租屋的需求。

好的政策，中央地方不分黨派應齊心一致推動，因為受惠的是國家人民！回想在2016年民進黨推出社宅政策之前，台灣居住政策的付之闕如，我個人是珍惜現在政府為青年、為長者打造家園的作為，我們可以砥礪政府，但可以給更多鼓勵！

（屏東科技大學教授）

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