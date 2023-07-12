自由開講》誰說年輕人就要吃苦！年輕人可以住得好也買得起

王虹勻

上週，民進黨總統參選人兼副總統賴清德在視察林口社宅時，提出居住三對策，包括：支持囤房稅、提高青年安心成家優惠貸款、保障百萬租屋家戶等，回應青年的居住需求。而這些對策的提出，也都是為了繼續履行民進黨政府這7年對居住正義的承諾。

這幾年，政府為落實居住正義，林林總總端出不少政策牛肉，無論有感或無感，皆引起社會大眾不小的討論，不論是已經行之有年且不斷擴大補助的「租屋補助2.0」政策，還是近期推出的「新青年安心成家貸款」、「平均地權條例」，雖然距離落實真正的居住正義仍有一段路要走，但至少政府展現要保障青年居住權，並舒緩青年生活壓力的決心。

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賴清德在視察林口社宅時，提出居住三對策，包括：支持囤房稅、提高青年安心成家優惠貸款、保障百萬租屋家戶等。（本報資料照）

以馬斯洛需求理論出發，居住權屬於生理與安全上的需求，也就是身而為人最基礎、需要優先被滿足的項目，由這個角度切入，就能了解為何無論是執政黨還是在野黨，都如此重視居住政策的原因。根據內政部與教育部的統計推估，現在全台租屋的人口數量，已經超過300萬人，其中大學生約佔30萬左右。筆者身為大學生，身邊有超過一半的同學都是在外租屋，明顯可以感受到「租屋補助2.0」，對青年族群的幫助。

租屋補助政策已經算得上「行之有年」，從2019年開始逐步放寬條件，擴大補助對象，從單身族、新婚族，到今年只要年滿18歲的成年人都可以申請。且相關機制與政策也持續優化與改善。過去，由於申請租屋補助需經房東同意，不少房客擔心申請租屋補助後，房東會因此要多付稅金，而藉機將稅金成本轉嫁至房租之上，所以不敢申請。但時至今天，房客申請租屋補助除了無需房東同意外，房子有被申請租屋補助的房東還能列為公益出租人，在租稅上，享有比照自用稅率及綜所稅的優惠。現行制度除了解決房東不願意讓房客申請租屋補助的窘境，也減輕離鄉背井的遊子每個月的經濟負擔，創造了雙贏的局面。

其次，除了租屋補助外，近日公布的「新青年安心成家貸款」，也讓出社會一段時間，想要買房並踏入下個人生階段的年輕人，有更多的意願與勇氣投入購屋市場。新青年安心成家貸款提供首購族，極其優惠的房貸利率，除了，原先的公股行庫就已經補貼的半碼外，新上路的新青年安心成家房貸，再由政府補助一碼，使得最低利率降至1.755%。另外，在房貸的年限、額度與寬限期，政府也都給予大大優惠。最後，7月上路的平均地權條例，能夠抑制預售屋市場濫漲的房價，若在搭配上新青年安心成家貸款，即能給予想要買房的青年，一個更加合理的價格與購屋條件，購入自己理想中的房子。

這幾年在居住政策上，可以感受到政府的用心，雖然仍有不完美之處，但仍能見到其想改變過往政策缺失的決心。無論是健全租屋市場，使房客不需擔心申請補助後遭房東刁難，還是推出購屋的優惠利率政策，讓年輕人能更自由地選擇符合自身需求的避風港。種種政策的推行，除了減緩居住不正義之外，也幫助年輕人都能有機會找到更好、更安全也更舒適的「家」。未來，我們也期待賴副總統能夠進一步兌現其對居住正義的承諾，讓青年朋友的居住權都能受到政策的保障。

（作者為大學生）

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