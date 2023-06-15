社論》「怨恨動員」這一招

MeToo運動，從政黨到新舊媒體輪流失火，一時搶佔輿論焦點。這把火，原來燒向民進黨，大家等著看好戲。賴清德，黨主席兼總統候選人，一開始便嚴肅以對，向挑戰正面對決。永不錄用的重藥，乍看之下有點用力太猛，也可能得罪派系、金主，甚至令人藉機離間蔡賴關係。不過，隨著MeToo火星子爆開，而且，主事者、加害者的因應並不果斷，民進黨的社會觀感反而返正。

約略同時，幼兒園餵藥案，家長及外界質疑新北市府延遲通報、被動處理，這是侯友宜帶職參選總統的風險。面對指責，侯友宜反駁稱，這段時間市府積極面對說明，但有人一開始就說新北包庇、掩蓋案情，再說是餵毒案，後來慢慢轉到疑似餵藥案。侯說，這段時間，最主要目標是要讓家長放心、孩子健康得到守護，可惜看到太多操作、假訊息、抹黑出現。不利的是，大選期間，對手和選民都拿著放大鏡看他。事實上，這也是每個候選人的家常便飯，端看當事人如何見招拆招。有個現象很奇妙，被徵召前，不少人肯定他貼近民意，成為總統候選人之後，卻令人驚覺他在平行時空。看來，侯的民調低迷，郭台銘可能是一個因素，他本人也是一個因素。

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話說回來，現在大家看到的，恐怕只能說是初體驗，未必是二○二四的決戰關鍵。大選還有半年左右，但有個現象值得注意，那就是，還沒有出現「怨恨動員」的苗頭。目前為止，MeToo相互保證毀滅，可能可以排除。「怨恨動員」，乃在野者蓋火鍋的利器，不必政績、政策，只要讓「討厭執政者」形成氣候，便可不費吹灰之力獲得選票。「怨」，主要是激化民眾在民生議題的不滿。「恨」，則是激化熱衷政治者的認同分裂。回顧二○○○之後的選舉，好幾場可謂是「怨恨動員」的典型例子。

二○○○，阿扁在三腳督勝選，成為少數總統、立院朝小野大。八年執政，弊案令民眾大失所望，國家認同令對手形同陌路，在野者「怨恨動員」令二○○八輕易政黨輪替。繼任的馬英九，台灣經濟連結中國，台商獲益但民眾受害，終統暴衝有違主流民意，二○一四太陽花運動令「馬習會」黯淡無光，在野者「怨恨動員」，同樣在二○一六輕易政黨輪替。蔡英文執政之初，積極推動年金改革、轉型正義、進步議題，為在野者鋪設「怨恨動員」的溫床，遂在二○一八地方選舉被韓流淹沒。二○二○，有賴調整政策節奏，加上北京在香港犯了重大錯誤，小英轉危為安、順利連任。然而，挾著防疫成功、國際讚譽的優勢，卻因在野者疫苗之亂的餘威，以及「論文門」自殺式提名，民進黨二○二二選舉慘敗，「怨恨動員」仍是在野者的利器。

目前，二○二四這場選舉還存有變數。一，賴清德已成綠營共主，但侯友宜仍面對內部整合、換侯耳語，柯文哲在等待縱橫捭闔的機會，郭台銘以很另類的方式「盡最大努力支持侯友宜勝選」。二，在野者若要「怨恨動員」，主要議題應當是「戰爭或和平」：身家性命、經濟繁榮都必須建立在兩岸穩固的「和平」基礎上，於是應該接受北京的政治前提恢復協商、展開談判。而這種「怨恨動員」，不無客觀形勢的風險：烏俄戰爭、中美衝突等地緣緊張，會不會像二○二○大選之香港因素，快速逆轉台灣社會心理，「反侵略」壓過「反戰爭」？有道是，形勢比人強，某種形勢蔚為風尚，人選或組合大有可能屈居次要因素。二○○四的二二八牽手護台灣，阿扁以些微差距擊敗連宋配，堪稱經典兵法。

曾準確預測二○二○、二○二二選舉結果，小笠原欣幸分析二○二二國民黨大勝，不代表二○二四就能順遂，由於美中對立強化對國民黨不利，民進黨贏得總統大選的可能性還是很高。此一分析的預言實現，除了北京「志在必得」的介選動作，觀察點之一是「戰爭或和平」的「怨恨動員」，能夠激起多大的「下架民進黨」動能；之二是挑戰民進黨的陣營中，想當總統的人不少，他們的政治光譜差距，也影響到「怨恨動員」能否火力集中。三是未來半年的外部環境，尤其是美中衝突之惡化或緩和。就此而言，AIT主席羅森柏格兩個月內二度訪台，透露了什麼訊息？以及，布林肯將於十八日至十九日重啟訪中行程，而北京繼續抨擊美國害台野心，雙方互動能否拆解劍拔弩張？國際劇情，應當比MeToo緊張懸疑，更值得國人密切注意。

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