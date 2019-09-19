自由開講》國民黨這些權貴們 根本是把居住正義當笑話

甘宗新

如果有人問到：年輕人最在意的議題是什麼？那居住正義絕對可以排進前三名。

絕大多數青年都買不起房子，故只能選擇住在家裡；而若是在外地工作的青年，通常就是一輩子居住在昂貴的租賃小套房，這正是年輕世代看不到希望的原因。而看到國民黨主席吳敦義今天對媒體表示，他認為政府目前推行的種種政策都無法解決問題，所以國民黨要研議最新版本的居住政策白皮書，我感到十分憤怒。因為國民黨這些權貴們，根本不了解青年的痛苦，只是廉價的把居住正義當作競選口號，也不願意正視目前政府所做出的種種改變。

絕大多數青年都買不起房子，故只能選擇住在家裡；而若是在外地工作的青年，通常就是一輩子居住在昂貴的租賃小套房，這正是年輕世代看不到希望的原因。（資料照）

為什麼我會說國民黨這些權貴不了解青年痛苦？或許我們可以簡單的回顧一下。像是素有「最有錢公務員」稱號的連戰，名下市值近十億元的豪宅，包括兩戶「帝寶」、一戶「元大栢悅」，分別贈與三名子女，自己名下留著老字號名宅「國泰一品大廈」。

另外，還記得上次總統大選時，吵得不可開交的軍宅案嗎？王如玄在板橋於2009年購入的兩戶52坪軍宅，當時市價合計約3570萬元，到了2013年賣出，市價漲到約4896萬。此外，侯友宜出租文大宿舍15年收租3億2千萬、韓國瑜「歐洲風農舍」將近150坪，這些都是眾所皆知的事實。

而把國民黨過去在居住政策的作為，和目前執政黨相比，更可以看出兩邊對於處理居住問題的積極程度，存在極大差異。就舉社會住宅來說好了，在馬政府時期，社會住宅只規劃全國5處，約1,661戶，但到了蔡政府時期，截至8月底已經完工7,874 戶、動工興建14,555 戶，並還規劃17,606戶。

此外，讓許多青年受惠的租金補貼政策，在馬政府時期雖然增加至5萬6千多戶，但一選完的2012年，馬上降回2萬4千戶，暴起暴跌，反觀蔡政府時期則是從2016年的5萬8千多戶，穩定提升到今年的6萬5千多戶。

之所以會有這樣的差異，究其根本原因，就是國民黨的領導者幾乎皆屬於權貴階級，每個人都住在豪宅中，而且透過不動產買賣賺進大把鈔票。所以他們當然不理解年輕人的痛苦，無法感同身受年輕人想要有個安身立命空間的願望。自然而然，在居住政策的制訂與執行過程中，呈現出選前大喊實現居住正義，但選後零零落落的矛盾圖像。

建議吳敦義主席，如果要認真的提出居住正義白皮書，那就請你先好好檢討馬政府時期的無所作為吧。

（作者為台灣師範大學碩士生）

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