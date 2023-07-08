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自由開講》以「居住正義」為名，黃國昌騙太大

2023/07/08 10:41

李文忠

黃國昌不值一提，我對把公平正義、信念價值當作蹭聲量、騙選票工具的人，如：柯P、黃國昌之流，一向不太有興趣浪費時間討論，免得污了我的筆。但這次黃偕館長發起的「公平正義大遊行」指向「居住正義」等大題目，黃國昌又騙太大，不能不破例評論。

社會不公，世代剝削是全世界民主國家共同面對的難題，現有體制雖有回應，但事態愈來愈惡化，凝固成結構性問題，台灣亦然。黃國昌及館長抓住這個題目，利用年輕人及中下階層的相對剝奪感，攫取各自的利益。所以說騙太大，他們竟然邀請郭台銘參加，不必考慮鴻海集團在照顧／剝削勞工的企業記錄嗎？他們也邀請侯友宜、柯文哲參加，不必檢視二位市長任內在「居住正義」等議題的施政成績／缺失嗎？可以想見，一干藍白立委候選人都會來共襄盛舉，這是不折不扣的「反綠大遊行」！那也行，但就不要拿「居住正義」等幌子來欺騙年輕人及中下階層好嗎？

黃國昌及館長利用年輕人及中下階層的相對剝奪感，發起「公平正義大遊行」指向「居住正義」等大題目，不但邀請郭台銘，也邀請柯文哲、侯友宜參加。（本報資料照）

騙太大的第二個證明是：黃國昌被起底自家涉及多項土地、房產爭議問題：保護區畸零地種菜地變停車場？月租可以收到3萬元？在住家旁走路2分鐘卻統統不清楚？如果這是黃國昌揭發的弊案，他會如何義正辭嚴、咆哮怒斥？

黃國昌在「太陽花學運」後崛起，投入政治工作後以打弊聞名，有功有過。

其功在各級政府及執政黨有人逾越分寸，涉及弊端，黃打弊有整頓官箴、政風之功；其過在只要有人敢爆料，他經過簡單粗疏查證後就大張旗鼓、大肆咆哮，不免誤傷無辜或畫錯重點或虎頭蛇尾，但他攫取聲量、樹立正義形象的目的已達成。

我來舉一個例子：近五年前針對「獵雷艦」弊案，立法院國防外交委員會、經濟委員會分別成立調查小組，黃國昌開過最多次記者會，但全無調查實質內容，只圖聲量及形象，愧對立委職責。

我有資格講話，因為近15年前我擔任立委時，在國防委員會提案成立立法院史上第一個調查小組追查「光華六號飛彈快艇」弊案，並擔任召集人，歷經半年翔實深入調查，調查報告經國防委員會無異議通過，國防部俯首認錯，5位涉案海軍上校勒令退伍。但媒體幾乎沒有報導，因為我希望不公開傷害國防部，有跑軍事線的記者抱怨我什麼都不肯說，我回答他：我是為國家服務的國會議員不是為媒體。

基於有這個經驗，我深知立法委員及調查小組擁有的權責，以及調查過程可能面對的困難，因此我知道黃國昌是個只做秀不做實事的國會議員，真是有愧職守！

（作者為前立法委員、現任退輔會副主委）

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