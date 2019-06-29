自由開講》實價登錄漸進改革中 黃國昌委員切勿只會鍵盤連署

孟青城

立法院最近審查實價登錄的《平均地權條例》修正案，為了加強房市透明化和抑制高房價，早在蔡英文2016年參選時，就已提出安心住宅政策，其中共有三支箭，其中一箭「杜絕房市炒作」就是「實價登錄」，因此行政院去年5月提案修改《平均地權條例》，提出揭露門牌號碼實價登錄，規定預售屋應於簽訂買賣契約書之日起30日內申報登錄，並加強查核實價登錄資訊真實性，賦予直轄市、縣（市）主管機關查核權，以確保資訊正確性，這就是蔡政府提出的實價登錄2.0版。

然而，最近立委張宏陸提出修正版本，僅保留實價登錄義務人由地政士與賣方改為買賣雙方，因而被外界質疑是閹割版的實價登錄，時代力量黃國昌委員更質疑這是從2.0升級版變成0.5，更說民進黨政府和委員是屈服於建商壓力之下。但事實上真是如此嗎？內政部推出《平均地權條例》修法草案，此法的重要性和初衷，就是為了可以讓民眾更清楚市場上房價情況，避免建商與投資客利用一般民眾的不了解，將房價越吵越高，導致更多民眾買不起房，這是一個有急迫性與實用性的改革法案，但是改革的理想雖然很遠大，也必須注重社會現實面的考量。

政府要如何在「杜絕房市炒作，落實居住正義」，以及社會民情之間取得平衡，的確是很不容易，政府對於房市改革和杜絕炒作的決心並未改變，只是在方法和手段上必須與時俱進調整。內政部次長也說，內政部與行政院對實價登錄制度的調整目標從沒有改變過，門牌完整揭露固然立意良好，歐美各國也行之多年，這也是當初內政部推動的目標，但因為台灣注重隱私和個資的民情，目前社會上確實存在相當比例的民眾，認為門牌揭露有違個資保護，也很擔憂賣屋被人家知道，更擔心大量資金收入以及相關治安疑慮。

政府要如何在「杜絕房市炒作，落實居住正義」，以及社會民情之間取得平衡，的確是很不容易，政府對於房市改革和杜絕炒作的決心並未改變，只是在方法和手段上必須與時俱進調整。（本報資料照）

要克服上述困難，政府和立委必須要花更多時間進行社會溝通，目前內政部也很積極在處理，希望各黨團與委員們，也能協助推廣「門牌揭露不涉及個資」的觀念。然而，目前在社會未有共識之前，直接貿然就推動門牌揭露，只會造成社會更大的反彈。另外，預售屋交易提前申報這部分，因長期以來預售屋的訂價，存在一定比例的不合理訂價，不同買方有不同幅度的讓價空間，一旦法案通過實施，勢必造成更多交易糾紛與市場亂象，這樣的負面代價，也可能超過資訊揭露的正面效果，因此政府也必須花更多時間和建商進行溝通，讓預售屋交易的議價空間縮小與合理化，這樣才能順利建立這項修法條件，讓買賣雙方都更安心。

內政部已多次宣示，實價登錄2.0版這個政策目標不會改變，但是各項重大議題都必須分階段處理，必須要與各界進行更多溝通，降低政策副作用，讓有共識的部分先行處理，因此本次修法先處理較容易的部份，也就是把登錄責任從地政士回歸買賣雙方，未來再分階段去處理更複雜的部份，這並非髮夾彎，也不是迫於建商的壓力，而是希望用更具包容力和衡平的方式來漸進改革。

因此，我們必須呼籲黃國昌和其他委員，再給政府多一點時間，黃國昌說實價登錄2012年推出，等了7年才等到的2.0升級，結果變成0.5，其實這樣的說法有失公允，畢竟從2012年到2016年，都還是馬政府執政期間，真正該怪的是馬英九，畢竟蔡英文政府才上任3年就積極處理，也踏出改革的第一步，而黃國昌呼籲網友一起加入連署實價登錄2.0，其實也是多此一舉，畢竟從總統、行政院長到內政部，都多次宣示這個目標不會改變，只是改革必須循序漸進，真正做事的人，不是靠在網路上喊口號和連署，而是在困難之中務實、踏實地一步一步前進，我們期望時代力量的委員也能務實地看待這項法案，真正在立法實務上花更多心力，而非只會鍵盤搞連署，一起讓台灣房市更健全。

（智庫研究助理）

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