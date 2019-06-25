自由開講》時代力量正陷入分裂危機？

◎張伯倫

時代力量立法院黨團總召徐永明24日表示，他個人希望時力能自提總統候選人，將在黨內決策委員會提案，要求儘速召集黨代表大會進行相關討論。隨後時代力量立委黃國昌更表示「真的是受夠了」、「我已不是時代力量決策委員，也沒有擔任黨職，時代力量對於2020總統要做什麼決定，個人毫無所悉。尊重個別委員提案與決策委員會決議」。

時代力量立法院黨團總召徐永明24日表示，他個人希望時力能自提總統候選人，將在黨內決策委員會提案，要求儘速召集黨代表大會進行相關討論。（資料照）

黃國昌與徐勇明兩人關係密切，在時代力量內部早已不是祕密，而時代力量在現任黨主席邱顯智上台前，時代力量的決策與話語權更長期被黃國昌、徐永明把持住，也難怪有人戲稱，時力應該改名為「國明黨」。

而在2019年年初，黃國昌辭去時代力量黨主席後，時力內部的矛盾更為明顯，不但新任黨主席邱顯智上台後成為「最沒有聲量」的黨主席，時力國會黨團似乎也和時力黨中央失去聯結，在區域立委名單的提名上似乎也出現無法擺平黨內其他聲音的窘境，像是之前徐永明委員的助理李承值就表態要挑戰中正萬華的現任立委林昶佐。筆者認為，這個現象很明顯就是自家的內鬨，是一場由徐永明等人發起對時力黨中央非黃國昌派的權力挑戰。

最近更令人嘖嘖稱奇的，還有黃國昌去上網紅館長的節目，在錄影結束後，不但被館長爆料黃國昌「正在考慮脫離時代力量，另組一個新的政黨，名稱可能是『白色聯盟』或『白色力量』」，黃國昌本人自己在節目中也說，如果未來時代力量決定要走小綠的路線，他會義無反顧離開這個政黨，理由是「這不是我要做的事」。

最近更令人嘖嘖稱奇的，還有黃國昌去上網紅館長的節目，在錄影結束後，不但被館長爆料黃國昌「正在考慮脫離時代力量，另組一個新的政黨，名稱可能是『白色聯盟』或『白色力量』」。（資料照）

除此之外，館長還加碼爆料，「黃國昌徵詢他擔任不分區立委的意願」，如果此事為真，要嘛黃委員想要僭越黨主席的職權，繞過提名小組及決策會議，硬將館長排入不分區，要嘛就是黃國昌組黨意願甚堅，已準備要再籌組一個在其掌握之中、容易操控的政黨，要以該黨黨主席的身份提名館長。

最近，邱主席就與民進黨在合作意向上表達想要公開對談的想法，認為兩個主席進行對談，就下一階段國家發展的願景交換意見，以期站在不同政黨立場，為了台灣未來努力。

筆者認為，邱主席應該先搞定黨內的路線分歧，不要試圖跟民進黨合作之後，反而被貼上小綠的標籤，順理成章的成為黃委員和時力分手的一個藉口。

筆者認為，邱主席應該先搞定黨內的路線分歧，不要試圖跟民進黨合作之後，反而被貼上小綠的標籤，順理成章的成為黃委員和時力分手的一個藉口。（資料照）

畢竟從時代力量以往的經驗來看，時代力量普遍被認為是靠著黃國昌的個人魅力在選舉，而不是黃國昌需要時代力量的加持。如果最後黃國昌真的退黨，勢必影響時代力量的選票與佈局甚至是和其他政黨的合作，邱主席應該好好思考如何化解現在的黨內困境與危機，否則不要說和民進黨的合作可能破局，更甚有可能會導致大量時力支持者、黨公職出去，以及時力泡沫化的危機。

（台北大學法律所）



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