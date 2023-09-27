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健康醫療網》中秋吃月餅4招減少熱量 主廚分享「月餅創意新吃法」美味又健康

吃月餅是中秋節的習俗之一，不過月餅高油、高糖，食用一顆的熱量不可小覷，如一顆比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，重量約185公克就有將近800大卡的熱量，相當於一個雞腿便當的熱量。
健康醫療網

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2023/09/27 11:40

吃月餅是中秋節的習俗之一，不過月餅高油、高糖，食用一顆的熱量不可小覷。因此，國健署提供月餅新吃法，將傳統月餅改製成台式南洋創意料理，民眾可與親友一起DIY健康月餅料理，補充膳食纖維和多元營養素，為健康加分並提醒民眾在佳節期間別忘了平衡熱量、均衡飲食。

國民健康署特別邀請主廚陳之穎（右2），分享5款月餅入菜食譜。（資料照）

1顆月餅＝1個雞腿便當　善用4撇步減少熱量攝取

國健署表示，一顆比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，重量約185公克就有將近800大卡的熱量，相當於一個雞腿便當的熱量；而一顆約50公克的鳳梨酥，也往往超過250大卡，相近於1碗白飯的熱量。

若以一位體重60公斤的輕度工作者為例，每日所需熱量約1,800大卡，如果同時吃下港式蛋黃蓮蓉月餅、鳳梨酥，攝取的熱量就高達整日所需量的60%，實在不容小覷。

國健署署長吳昭軍表示，近年來國人偏向外食、飲食西化，導致肥胖者增加，成為代謝症候群的危險因子，研究顯示，肥胖者相較於體重健康者，罹患心臟衰竭的相對風險是2倍，罹患糖尿病的風險更超過5倍，因此在中秋闔家歡樂之時，民眾可善用以下4個小撇步：

♦ 購買月餅時，多比較營養標示，選擇熱量較低或份量較小的月餅

♦ 和親朋好友共享分食，還能增進彼此感情

♦ 記得和其他餐次的主食代換，避免攝取過多的熱量

♦ 搭配時令蔬果，增加膳食纖維攝取，幫助腸胃蠕動，減少身體的負擔

打破傳統月餅吃法　月餅2創新料理學起來！

另外，主廚陳之穎發現搭配芽菜、瓜類等在地食材，更能突顯月餅的風味，適合設計成具南洋風情的料理，而且添加蔬果、乳品等，不但營養均衡還富含膳食纖維、植化素、鈣質等營養素。因此，國健署、主廚陳之穎分享打破傳統單獨食用月餅的2吃法：

● 鳳梨酥越南米春卷：

熱量676大卡，重點食材包含豆芽菜、生菜沙拉、小黃瓜、蝦子、冬粉等，用越式春捲皮包裹鳳梨酥（20克）、蔬菜（1.4份），將鳳梨酥的果香和東南亞特色料理結合，兩卷即可提供一餐所需的蔬菜量，並約可達到一日膳食纖維所需的1／5。

（國健署提供）

● 綠豆椪沙牛奶：

熱量348 大卡，重點食材包含牛奶、蘋果等，將綠豆椪（40克）和牛奶（1份）、蘋果（0.5份）混打，乳品類富含蛋白質、鈣質、維生素B2等營養素，每杯可提供一日鈣質所需的1／4。

（國健署提供）

國健署表示，希望民眾一起發揮創意，搭配蔬果、乳品類等食材，來個月餅健康新吃法，即日起至112年10月10日只要將料理照片上傳至國健署食在好健康臉書（https://www.facebook.com/eatinghealth.tw），就有機會獲得好禮。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 中秋吃月餅4招減少熱量 主廚分享「月餅創意新吃法」美味又健康

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