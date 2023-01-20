健康醫療網》團圓飯不長肉、提升免疫力 營養師分享3大撇步

年節食品健康選，團圓佳餚不踩雷！奇美醫學中心與奇美食品攜手，圍爐也能Happy 兔gether！

近三年來，國人籠罩在COVID-19疫情下，造成不少民眾人心惶惶。2023新年在即，隨著防疫政策、入境免隔離等措施的鬆綁，在外的遊子們也規劃返家齊聚一堂，與家人團聚吃飯同樂，褪去一整年的辛勞。

團圓飯不長肉、提升免疫力！營養師分享3大撇步。（https://www.freepik.com/）

受吞嚥障礙所苦 飲食這樣調理安心過年

臺灣邁入高齡化社會，隨著年齡的增加，許多器官會逐漸退化，就如同皮膚、骨骼、肌肉及神經系統一般，上述高齡相關的諸多因素皆可能導致吞嚥障礙，但高齡吞嚥功能退化的問題卻較少被國人所關注。

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奇美醫學中心營養科團隊建議，倘若家中長輩受吞嚥障礙所苦，可將餐食調理為好咀嚼、易入口的成型介護食，民眾可依語言治療師建議之質地對餐食進行調理，避免吞嚥嗆咳的發生，也讓患有吞嚥障礙的長輩能安全共食，一同享有濃厚年節氣氛。

年菜3大搭配技巧 提升免疫力、瘦身過新年

今年奇美醫學中心營養科團隊與奇美食品合作，在年菜的搭配上運用些許撇步，讓您吃出保護力，熱量不超標：

撇步一、多纖飽足助防疫

增加新鮮蔬菜攝取量，蔬菜富含膳食纖維、微量營養素及植化素，加上低熱量又具飽足感的特性，除了可以使營養素攝取更為均衡，也能避免過多熱量攝取，減少體脂肪的囤積。

撇步二、海鮮低卡抗發炎

建議可多攝取海鮮、海魚類（如：鯖魚、秋刀魚、鮭魚及石斑魚等）食材，其含有不少如鋅、魚油等免疫營養素，相較於紅肉類食材，不僅低脂低熱量，又助於降低發炎及促進免疫調節，可謂疫情下的防疫好食材。

撇步三、調理介護食輕鬆做

對於有吞嚥障礙的長者來說，常常會有攝取量不足、體重減輕及營養不良的情況，因此料理的質地、熱量多寡及營養密度就顯得更加重要。其中，料理質地往往是最難克服的一點，建議在料理攪打後，加入市售商業產品將其塑形，較穩定的性質可維持食物原味及風貌，避免出水離散而影響質地；或加入少量白木耳泥攪打，以天然水溶性纖維協助成形，並儘早食用完畢。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 團圓飯不長肉、提升免疫力 營養師分享3大撇步

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